Le père de la star de Friends, Jennifer Aniston, est décédé à 89 ans

L’acteur vétéran John Aniston n’est plus. Il a rendu son dernier soupir le 11 novembre à l’âge de 89 ans. La nouvelle de sa disparition a été confirmée par sa fille Jennifer Aniston sur Instagram.

S’adressant aux réseaux sociaux, l’ancienne de Friends a écrit une note émouvante en souvenir de son père. dans les cieux en paix – et sans douleur. Et le 11/11 rien de moins ! Vous avez toujours eu un timing parfait. Ce nombre aura toujours une signification encore plus grande pour moi maintenant”, a-t-elle écrit. “Je t’aimerai jusqu’à la fin de temps. N’oubliez pas de visiter », a-t-elle conclu son message.

Voici Jennifer se souvenant de son défunt père







Peu de temps après le message de Jen, plusieurs de ses fans et ses collègues de l’industrie ont pleuré la perte. Jennifer Lopez a écrit : “(emoji mains jointes) vous envoie de l’amour et de la force.” Reese Witherspoon a écrit : “Je t’envoie tous mes anges. Je t’aime ma sœur.” Ryan Reynolds, Gal Gadot et Taika Waititi ont laissé tomber des émojis cardiaques dans le message. La styliste Karla Welch a écrit : “Votre père faisait tellement partie de nos vies, courant à la maison après l’école pour regarder Days. J’ai adoré Victor. Beaucoup d’amour pour vous.”

Aniston avait joué un personnage différent, un médecin, dans Days of Our Lives en 1969-70, puis avait travaillé sur deux autres feuilletons de jour, Love of Life de CBS et Search for Tomorrow de CBS/NBC, avant de revenir à Days en juillet 1985. Il a reçu une nomination aux Daytime Emmy pour ses efforts en 2017, a rapporté Hollywood Reporter. Aniston est également apparu dans des épisodes de Combat!, I Spy, The Virginian, That Girl, Airwolf, Star Trek: Voyager, The West Wing, Gilmore Girls, Cold Case et Mad Men.