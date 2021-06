Le père de la «plus grande famille du monde» avec 94 enfants et 39 femmes décède en Inde à l’âge de 76 ans après avoir souffert de problèmes de santé

LE papa de la « plus grande famille du monde » avec 94 enfants et 39 épouses vivant sous le même toit est décédé à l’âge de 76 ans.

Ziona Chana est décédée dimanche dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital de l’État indien du Mizoram après être soudainement tombée malade la semaine dernière.

Ziona Chana photographiée avec son incroyable famille en Inde Crédit : Barcroft Media

La maison de la famille s’appelle Chhuanthar Run, ce qui se traduit par « la maison de la nouvelle génération » Crédit : Richard Grange

Il était le chef d’une secte chrétienne – appelée Chana cliquet – qui permettait à ses membres masculins d’être polygames.

Il avait également 14 belles-filles, 33 petits-enfants et un arrière-petit-enfant, rapporte le New Indian Express.

Tous les membres de la famille vivent dans une maison de 100 pièces et quatre étages située dans les collines du village reculé de Baktawng Tlangnuam.

Le ministre en chef de la région a tweeté: « Le cœur lourd, Mizoram a fait ses adieux à M. Ziona qui serait à la tête de la plus grande famille du monde.

« Mizoram et son village sont devenus une attraction touristique majeure de l’État à cause de la famille. Reposez en paix monsieur! »

Il a toujours dit qu’il se sentait béni d’avoir une famille aussi nombreuse, avait précédemment rapporté The Sun Online.

Ziona Chana photographiée avec deux de ses 39 femmes Crédit : Avalon.red

Sa famille nombreuse est devenue une attraction touristique dans leur village reculé Crédit : Richard Grange

Ziona a dit un jour : « Je me sens comme l’enfant spécial de Dieu. Il m’a donné tellement de gens à soigner.

« Je me considère comme un homme chanceux d’être le mari de 39 femmes et le chef de la plus grande famille. »

La maison de la famille s’appelle Chhuanthar Run – ce qui se traduit par « la maison de la nouvelle génération ».

Il possède sa propre école, une aire de jeux, des ateliers de menuiserie, des porcheries et des fermes avicoles, des rizières – et un potager assez grand pour nourrir toute la famille élargie.

L’heure des repas est comme nourrir une armée, les femmes de la famille passant des heures à préparer le dîner.

Un repas typique peut les voir plumer 30 poulets, éplucher 132 livres de patates et faire bouillir 220 livres de riz.

Les heures de repas sont comme nourrir une armée Crédit : Richard Grange

Une des nombreuses chambres à l’intérieur de la maison familiale Crédit : Richard Grange

Toute la cuisine se fait sur un feu ouvert qui reste allumé toute la journée.

L’épouse aînée de Ziona, Zathiangi, 69 ans, délègue toutes les tâches quotidiennes autour de la maison à ses autres épouses, leurs filles et les belles-filles.

Chaque jour, il y a une montagne de lavages à faire, tous faits à la main.

Ziona, qui s’appelait « Ka pa » ou simplement Père par sa famille, a épousé Zathiangi alors qu’il n’avait que 17 ans.

Il était le chef héréditaire de la secte Chana, qui croit qu’ils régneront un jour sur le monde avec Christ.

Nommée d’après Challian Chana, le grand-père de Ziona, la secte permet aux hommes de prendre autant d’épouses qu’ils le souhaitent.

Il avait le luxe de sa propre chambre dans la maison — à laquelle les femmes étaient convoquées à tour de rôle.

Les 99 autres chambres sont occupées par le reste de la famille.