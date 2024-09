« Le père de la PlayStation » dit que tout le monde chez Sony pensait que la PS1 échouerait lors de son lancement

Ken Kutaragi, souvent surnommé « le père de la PlayStation » pour avoir supervisé le développement des PS1, PS2 et PS3, affirme qu’au départ, personne ne croyait que la PlayStation réussirait dans le domaine matériel.

S’exprimant lors du discours officiel du Tokyo Game Show 2024 (horodaté ici), Kuturagi nous ramène au début de l’année 1993, soit un peu moins de deux ans avant le lancement de la PS1 au Japon. Kuturagi a déclaré que lui et d’autres membres fondateurs avaient voyagé à travers le monde pour obtenir l’opinion de divers développeurs et qu’ils avaient apparemment reçu de nombreux commentaires négatifs.

« Nous voulions partager notre passion », a déclaré Kuturagi. « Et nous voulions savoir quelles étaient leurs attentes et ce à quoi ils ne s’attendaient pas, donc nous voulions les entendre. Nous avons donc visité des dizaines d’entreprises, voire des centaines, nous avons rendu visite à de nombreux créateurs de jeux, c’était un excellent souvenir. .. ils n’étaient pas du tout intéressés. Ils ont simplement dit : « Ne le faites pas. Il y avait plusieurs entreprises et aucune d’entre elles n’a réussi. C’est ce qu’ils nous ont dit. »

De toute évidence, Kuturagi et co. n’a pas écouté les opposants et a continué en leur prouvant le contraire de manière dramatique, mais il est fascinant de savoir que PlayStation a fait face à autant de résistances à ses tout débuts. « Même au sein de Sony, personne ne croyait que nous réussirions. »

Je suis également profondément curieux de connaître les raisons pour lesquelles ces développeurs et employés de Sony étaient si sûrs que la PS1 échouerait. Kuturagi mentionne certaines personnes disant que d’autres fabricants de matériel de jeux vidéo avaient échoué, et qu’il y avait certainement beaucoup de ratés commerciaux de la fin des années 80 et du début des années 90 qui auraient pu inspirer une certaine appréhension, mais bon sang, parlons d’amour dur.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, alors que PlayStation se prépare pour son 30e anniversaire en décembre, et Le pack PS5 Pro de Sony s’est vendu aussi rapidement que les fans ont découvert combien il coûtait réellement.