Le père de la pilule abortive

Après l’approbation du RU-486, le Dr Elisabeth Aubény, obstétricienne-gynécologue, a déclaré que son hôpital l’avait donné à des patients reconnaissants, mais avait également rencontré des manifestants qui s’étaient enchaînés à des tables d’opération.

À partir des années 1980, le Dr Baulieu a reçu des courriers haineux, dont certains antisémites. Une affiche au Canada présentait la photo du Dr Baulieu et les mots « Recherché pour génocide ». Un à San Francisco l’a assimilé au médecin du camp de la mort nazi Josef Mengele, les appelant « frères de sang ». À la Nouvelle-Orléans, une petite bombe a explosé lors d’une conférence au moment où le Dr Baulieu aurait parlé si ce n’était des retards de voyage, a-t-il déclaré.

Il a également reçu des lettres de remerciements d’Amérique et des demandes pour que la pilule soit disponible là-bas. Certains à Roussel-Uclaf ont estimé qu’il n’avait pas partagé assez de crédit pour le RU-486. Peu de temps après que le Dr Baulieu ait remporté le Lasker Award, le Dr Teutsch, le chimiste, aurait déclaré : « Étienne Baulieu est le père de la pilule, mais il n’est pas le père du composé.

Pendant des années, craignant que l’opposition en Amérique ne conduise à des boycotts de ses autres produits, la société a refusé de demander l’approbation du RU-486. En 1993, une organisation de défense des droits à l’avortement a ouvert un laboratoire clandestin pour fabriquer la pilule dans un entrepôt de la banlieue de New York. En 1994, alors que l’administration Clinton défendait la pilule, Roussel-Uclaf a fait don des droits américains au Population Council, une organisation à but non lucratif.

La Food and Drug Administration a accordé une approbation conditionnelle au RU-486 en 1996, mais les grandes sociétés pharmaceutiques ne le fabriquaient pas, et l’approbation complète n’a eu lieu qu’en 2000, après qu’une petite entreprise, Danco Laboratories, ait accepté de le fabriquer.

Aujourd’hui, alors que certains États interdisent presque tous les avortements et proposent des actions pour cibler l’avortement médicamenteux, d’autres États et l’administration Biden ont pris des mesures pour élargir l’accès aux pilules abortives. Les patients peuvent avoir des consultations avec des fournisseurs d’avortement par télémédecine et recevoir les pilules prescrites par courrier. Une nouvelle règle de la FDA permettra aux pharmacies de détail comme CVS de remplir les ordonnances pour les pilules. Et dans les États interdisant l’avortement, de nombreux patients commandent des pilules à une organisation étrangère d’avortement par télémédecine.

Encore au travail