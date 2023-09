Le père de la mariée et des proches aperçus au Leela Palace, les photos deviennent virales

Avant le mariage de Parineeti Chopra, Raghav Chadha, le père et les proches de la mariée ont été capturés par les paparazzi au palais Leela, à Udaipur.

Les festivités précédant le mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha ont illuminé le palais Taj Leela, à Udaipur, et même les fans de l’actrice. Au milieu des restrictions, quelques photos du lieu ont été mises en ligne et sont devenues virales instantanément.

Papy de Delhi, Pallav Paliwal a partagé des photos du palais de Leela et capturé le père de Parineeti et d’autres proches arrivant pour le mariage. Les photos incluent également un aperçu de la cérémonie du Sangeet en présence du CM Bhagwant Mann du Pendjab. Samedi matin, la cérémonie Mehandi a eu lieu et, semble-t-il, une danse gidda aurait été exécutée lors de la fête.

Selon certaines informations, le sangeet de Parineeti Chopra et Raghav Chadha devrait avoir lieu aujourd’hui à Udaipur. Le soir, une soirée Bollywood (lire une cérémonie sangeet) est prévue. Le thème du sangeet est les années 90.

Voici les photos





La mère de Priyanka Chopra, Madhu Chopra, a partagé un aperçu de son look pour le sangeet de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Samedi, Madhu Chopra a utilisé son Instagram et a partagé son look pour le sangeet sur le thème des années 90 de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Elle a été vue enfilant une tenue Prada chatoyante avec un teeka fleuri. Elle a complété son look avec un maquillage subtil et des boucles d’oreilles pendantes.

Alors qu’il a été rapporté que Priyanka Chopra assisterait au mariage de Parineeti Chopra-Raghav Chadha avec sa fille Malti Marie, le récent message de l’actrice laisse entendre qu’elle a raté le mariage. L’actrice a posté sur son Instagram et partagé une photo de Parineeti Chopra, en écrivant : « ‘J’espère que tu es aussi heureux et content que ça pour ton grand jour, mon petit… je te souhaite toujours autant d’amour (emoji coeur rouge) #newbegninings @parineetichopra @raghavchadha88. Le dimanche 24 septembre, vers 10 heures, aura lieu la cérémonie Sehrabandi de Raghav, suivie de la cérémonie de mariage.