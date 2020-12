Un père a raconté son amertume face à la pandémie de Covid pour l’avoir privé d’une chance de se faire soigner à l’étranger pour sa fille après avoir été diagnostiquée avec une forme rare de cancer.

Paul Slapa craint que sa fille Eva ne devienne une autre victime de la crise Covid – bien qu’elle n’ait jamais attrapé le virus.

L’enfant de 10 ans a reçu un diagnostic de tumeur de gliome pontin intrinsèque diffus (DIPG) le jour du Nouvel An 2020.

Les parents Paul et Carran, tous deux âgés de 35 ans, ont été informés que leur fille avait moins de 12 mois à vivre.

Depuis lors, la tumeur DIPG qui se développe sur son tronc cérébral a lentement enlevé des morceaux de la personnalité de leur fille morceau par morceau.

Paul Slapa, 35 ans, a raconté à quel point il avait été difficile de voir sa fille Eva, maintenant âgée de 10 ans, se détériorer, mais cela a été rendu encore plus difficile par l’incapacité de la famille à se faire soigner ou à collecter des fonds en raison de la pandémie de Covid.

Mais pour son père Paul, le plus dur à propos de la maladie de leur fille est qu’ils n’ont rien pu faire pour éviter l’inévitable.

La pandémie mondiale de coronavirus a mis un terme aux essais médicaux expérimentaux qui auraient pu potentiellement aider Eva, tandis que les efforts de collecte de fonds pour aider à obtenir son traitement ont également été contrariés.

Cela a également rendu la capacité de la famille à créer des souvenirs dans les derniers mois de la vie d’Eva beaucoup plus difficile.

« Nous avons eu du mal à faire quoi que ce soit – voler à l’étranger, accéder aux essais et aux médicaments », a-t-il déclaré.

«C’est déjà difficile, mais cela a été rendu plus difficile par toutes les restrictions en place.

« Vous passez également du temps à essayer de faire les choses en famille du mieux que vous pouvez, ce qui a également été affecté par Covid.

« Tous les essais que nous avons choisis sont tous des traitements expérimentaux, nous ne saurons donc jamais s’ils auraient réussi ou non.

« Mais le fait est que la chance et l’opportunité d’essayer ont été enlevées par Covid.

«C’est ce qui vous fait vraiment sentir que vous avez été lésé.

L’essai clé dans lequel la famille espérait inscrire Eva a cessé de prendre des patients lorsque Covid s’est répandu dans le monde entier.

Au moment où l’essai – dirigé par une société appelée Oncoceutics – accueillait à nouveau des patients au cours de l’été, le DIPG d’Eva était trop avancé pour qu’elle soit acceptée.

«Nous avons perdu six mois parce que nous n’avons pas pu accéder au traitement à cause de Covid», a déclaré Paul.

«J’essaie de ne pas paraître trop amer, mais c’est frustrant. On a beaucoup parlé de l’impact de Covid sur le diagnostic des cancers infantiles.

«Cela a empêché non seulement nous, mais tant de personnes d’accéder au traitement.

Mais l’une des choses les plus difficiles à accepter pour papa Paul, c’est de se rendre compte que tout ce qui se trouve entre lui et un remède contre le cancer de sa fille est de l’argent.

Cela ajoute à sa frustration de ne pas avoir été en mesure de collecter des fonds pendant la pandémie.

«Cela met un prix sur la vie humaine», dit Paul. «Et dans ce cas, le prix pour les enfants atteints de DIPG est de 8 millions de livres par an.

«C’est le montant que le ministère de la Santé et des Affaires sociales consacre chaque année à la recherche. Et c’est faux à mon avis parce qu’Eva a 10 ans.

«Ce sont des enfants à qui on a privé une chance de vivre. Tous les cancers sont mauvais, et puis vous avez DIPG qui affecte les enfants et a un pronostic de moins de 12 mois. C’est le pire des pires. Et tout est question d’argent.

« Renverser un vaccin Covid en si peu de temps insiste vraiment sur le fait que dans tout cela pour aider les personnes malades – enfants ou adultes, cancer ou autre – tout se résume à un investissement et à de l’argent.

« Je ne suggère pas pendant une seconde que l’accent ne devrait pas être mis sur Covid, mais en tant que parent, vous pensez certainement que – vous ne pouvez pas l’aider.

«Vous sentez que le monde se concentre sur une chose et que tout le reste est laissé, et dans notre cas, ce qui reste est quelque chose que nous n’avons pas le temps d’attendre.

Paul a déclaré que le cancer progressif lui avait volé sa fille de 10 ans morceau par morceau

L’enfant heureux qui aimait jouer avec ses deux jeunes frères Ethan, six ans, et Finn, quatre ans (photo) a été remplacé par un enfant frustré avec un « changement de personnalité complet »

« C’est sa personnalité pour ma femme et moi qui est difficile », a déclaré Paul, en racontant les changements physiques et émotionnels d’Eva

Le cancer rare qui prive les enfants de leur vie en 12 mois: qu’est-ce qu’un gliome pontique intrinsèque diffus? Un gliome pontique intrinsèque diffus (DIPG) est le deuxième type de tumeur cérébrale de haut grade le plus courant chez les enfants. Les cancers commencent dans une partie du tronc cérébral appelée pons, qui est responsable de fonctions vitales telles que la respiration, le sommeil et la tension artérielle. Parce que les tumeurs se développent dans une zone si sensible et importante du cerveau, il est trop dangereux de les opérer, elles sont donc considérées comme incurables. La plupart des diagnostics surviennent chez des enfants âgés de 5 à 10 ans. La cause de la tumeur reste inconnue, mais mOn pense que plus de 90% des patients décèdent dans les 18 mois suivant le diagnostic. Chaque année, il y a environ 100 à 150 nouveaux diagnostics aux États-Unis et entre 20 et 30 au Royaume-Uni. Les symptômes comprennent un manque de contrôle facial, une vision double, des maux de tête, des vomissements, une faiblesse, des convulsions et des problèmes d’équilibre. L’un des premiers indicateurs du cancer est un enfant qui tombe, trébuche ou perd l’équilibre. La source: La charité des tumeurs cérébrales

Paul et Carran, tous deux âgés de 35 ans, ont été alertés pour la première fois sur le fait que quelque chose n’allait pas avec leur fille il y a un an lorsqu’elle se plaignait d’une double vision.

Après un test de la vue avant Noël 2019, la famille a été envoyée de son domicile à Marford, Wrexham à l’hôpital pour enfants Alder Hey, près de Liverpool.

Ils ont passé le réveillon du Nouvel An à regarder les feux d’artifice à minuit depuis leur lit d’hôpital en attendant les résultats d’une IRM qui changerait leur vie.

Le 1er janvier, les parents ont été informés qu’Eva avait une tumeur de gliome pontin intrinsèque diffus (DIPG).

Il n’existe actuellement aucun remède connu pour le DIPG, qui survient en moyenne chez les enfants âgés de 2 à 12 ans.

Les tumeurs DIPG sont souvent difficiles à éliminer lorsqu’elles se développent dans le tronc cérébral – une zone qui contrôle les fonctions corporelles vitales comme la respiration – et l’espérance de vie moyenne d’une personne atteinte de DIPG se situe entre neuf et 11 mois.

La fille de Neil Armstrong, la première personne à marcher sur la Lune, est également morte de DIPG en 1962. Elle n’avait que deux ans.

Depuis le diagnostic d’Eva, Paul a déclaré que le cancer progressif lui avait volé sa fille de 10 ans pièce par pièce.

L’enfant heureuse qui aimait chanter, Tik Tok danse et joue avec ses deux jeunes frères Ethan, six ans, et Finn, quatre ans, a été remplacée par un enfant frustré avec un «changement de personnalité».

Les stéroïdes qu’elle prend dans le cadre de son traitement la laissent avec une colère semblable à une « rage roid », dit Paul, qui travaillait dans les services financiers, et une anxiété sévère.

«Vous passez d’avoir un enfant insouciant qui aime faire des choses, qui est drôle, pétillant et attentionné à cet individu en colère, anxieux et stressé qui est déprimé et ne veut pas faire les choses», a déclaré Paul.

«C’est sa personnalité pour ma femme et moi, c’est le plus difficile.

Eva a également beaucoup de changements physiques en raison de son cancer.

Après la déception d’avoir manqué les essais cliniques aux États-Unis en raison de Covid, la famille parle maintenant aux médecins de Zurich qui mènent des essais sur le traitement du DIPG au cours de la nouvelle année. Sur la photo: (à droite) Eva en tant que jeune enfant, (à droite) les effets physiques de la tumeur

Ses yeux se sont tournés vers l’intérieur – l’un des effets de la tumeur sur son tronc cérébral – et elle souffre également d’une palse faciale qui l’a laissée incapable de sourire ou de rire.

Elle a également perdu la sensation dans sa jambe droite, ce qui affecte la forme de son corps, et elle ne peut plus rien sentir dans sa main droite.

Après la déception d’avoir manqué les essais cliniques aux États-Unis en raison de Covid, la famille parle maintenant aux médecins de Zurich qui mènent des essais sur le traitement du DIPG au cours de la nouvelle année.

Ils espèrent se procurer en privé les médicaments utilisés lors de l’essai pour qu’Eva emporte à la maison et les résultats seront communiqués aux médecins suisses par l’intermédiaire de ses oncologues au Royaume-Uni.

La famille collecte des fonds via sa page GoFundMe pour aider à financer le traitement d’Eva.