LE père d’une Britannique assassinée par le tueur en série le plus notoire de France a été «privé de justice» après la mort de son meurtrier à l’hôpital.

Michel Fourniret a avoué le meurtre en 1990 de l’étudiante Joanna Parrish il y a trois ans et devait être jugé plus tard cette année.

Adrian Sherratt – Le Sunday Times

Les parents Roger Parrish, maintenant 77 ans, et Pauline Sewell disent qu’ils ont été « privés de justice »[/caption]

AFP

Le tueur en série avoué arrive dans une voiture de police pour assister à son procès en 2008[/caption]

Surnommé «l’Ogre des Ardennes», Fourniret, 79 ans, est soupçonné d’avoir agressé sexuellement et assassiné au moins 30 autres femmes au cours d’un règne de terreur de 14 ans à partir de 1987 et purgeait déjà deux peines d’emprisonnement à perpétuité.

Hier soir, le père de Joanna, Roger, 77 ans, de Newnham on Severn, Gloucestershire, a déclaré: «Nous nous attendions à cela. Nous savions qu’il était malade et qu’il était à l’hôpital en mauvaise santé, ce n’est donc pas une surprise.

«Nous nous étions préparés à cela, donc nous étions prêts, mais cela nous a privé de voir cet homme face à face et de lui demander pourquoi.

«C’est quelque chose que nous regretterons, de ne pas pouvoir le voir devant un tribunal, cette opportunité nous a été refusée.»

Des larmes étouffantes, il a ajouté: «Il nous a enlevé la chance de lui demander pourquoi il a emporté la vie de Joanna, mais il n’aurait aucun remords car il est un psychopathe déviant.

«Il se pensait au-dessus des autres et plus intelligent que quiconque, il n’avait aucune émotion et maintenant il nous a refusé la justice devant un tribunal.

«Cela fait trois ans qu’il a avoué et les autorités françaises ont beaucoup de questions à répondre pour savoir pourquoi il n’a pas été jugé plus tôt.»

Joanna a été retrouvée morte dans une rivière à Auxerre, en France, en 1990, après avoir été enlevée, violée et étranglée.

Getty

Les parents Roger Parrish et Pauline Sewell arrivent au palais de justice de Charleville-Mézières pour assister au procès en 1990[/caption]

PA: Association de la presse

Joanna avec son frère Barnaby[/caption]

Le meurtrier condamné Fourniret a comparu devant un juge français et a admis son meurtre en 2018, mais n’avait pas encore comparu devant le tribunal pour faire face à la justice pour sa mort.

Il avait admis avoir kidnappé, violé et assassiné 11 filles et jeunes femmes, mais il en était soupçonné de bien d’autres.

L’épouse de Fourniret, Monique Olivier, a également avoué le meurtre de Joanna, mais a ensuite rétracté sa déclaration, mais elle devrait toujours être jugée pour son meurtre.

Roger, fonctionnaire du registre foncier à la retraite, a ajouté: «Nous restons convaincus de son implication dans le meurtre de Joanna malgré la rétractation, donc au moins nous pouvons la voir faire face à la justice lorsque ce procès commence.

«Elle a admis avoir travaillé avec lui pour gagner la confiance de la victime afin qu’il puisse les assassiner.

«Ce qui nous met en colère, c’est qu’il a fallu si longtemps entre ses aveux pour se rendre au procès et maintenant cela n’arrivera même plus avec lui.

«L’enquête initiale n’a pas du tout été gérée correctement, l’ADN manquant ou étant contaminé – Fourniret est en fait dans le cadre depuis 2003.»

Des sources en France ont déclaré que Fourniret souffrait d’une maladie cardiaque et d’Alzheimer et que les médecins l’avaient placé dans un coma artificiel juste avant sa mort.

Il a été transporté en urgence dans une unité sécurisée de la Pitié Salpêtrière à Paris samedi «souffrant de problèmes respiratoires».

AFP – Getty

Joanna et son frère à Paris en 1990[/caption]

AFP

Michel Fourniret sur le départ de la préfecture de police de Dinant en 2004[/caption]

Une source a déclaré au journal Le Parisien: « Il souffre de problèmes cardiaques et de dégénérescence mentale, a été placé dans le coma et les médecins considèrent qu’il ne peut pas être réanimé. »

Fourniret a admis avoir kidnappé, violé et assassiné neuf filles et jeunes femmes, même si l’on pense qu’il en a tué au moins 21 autres.

Joanna, 20 ans, étudiante en langues à l’Université de Leeds, était sur une étudiante en langue étrangère lorsqu’elle a été assassinée.

Elle a été tuée dans la campagne bourguignonne dans l’est de la France en mai 1990.

En 2018, Fourniret a déclaré aux juges d’instruction qu’il avait mis fin à la vie de Joanna et de Marie-Ange Domece, une adolescente handicapée mentale disparue en 1988, âgée de 19 ans.

Le corps de Joanna a été retrouvé nu dans l’Yonne à Auxerre, le lendemain de sa disparition.

Fourniret a été le principal suspect dans le cas de Joanna pendant des années et a finalement été arrêté en 2005 avec sa femme Monique Olivier en relation avec la mort.

Olivier a également été emprisonné pour complicité après qu’il ait été révélé qu’elle viendrait chercher des victimes pour lui alors qu’elle conduisait dans leur voiture dans la région en bois des Ardennes avec leur bébé sur la banquette arrière.

L’année dernière, des analystes ont retrouvé des traces médico-légales de deux autres victimes de Fourniret – Estelle Mouzin, 9 ans, et Céline Saison, 18 ans, sur un matelas appartenant à la sœur du meurtrier.

Ensuite, des tests ADN avancés ont conduit à des liens avec 12 autres personnes.

AP: Presse associée

Michel Fourniret arrive à la Cour de Dinant, Belgique, 2004[/caption]





Corinne Herrmann, avocate représentant les victimes présumées, a déclaré à l’époque: «Nous voulons que l’ADN de toutes les victimes et filles disparues que nous représentons soit comparé à ceux retrouvés sur le matelas, et à toutes les preuves sous scellés saisies au domicile de Michel Fourniret. «

Mme Herrmann a ajouté: « Il est inconcevable que Fourniret n’ait pas tué d’autres victimes. »

Fourniret était détenu à la prison de haute sécurité de Fresnes à Paris jusqu’à ce qu’il soit transporté d’urgence à la Pitié Salpêtrière.