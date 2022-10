Le père de Kevin Hart, Henry Robert Witherspoon, est décédé

Un comédien a récemment annoncé le décès malheureux de son père qui a été mentionné à plusieurs reprises dans ses routines de stand-up.

Kevin Hart a partagé jeudi que son père, Henri Robert Witherspoon, décédé. Il avait 73 ans.

Hart, 43 ans, a annoncé la nouvelle dévastatrice sur Instagram où il a rendu hommage à son défunt père via des photos de famille tout en jurant de le rendre fier. Il a également demandé à son père de serrer dans ses bras sa défunte mère Nancy, décédée en 2007 à la suite d’une bataille contre le cancer de l’ovaire.

“RIP à l’un des plus réels et des plus bruts à avoir jamais fait ça… Je t’aime papa”, a écrit Hart. « Disparu mais jamais oublié… Fais un câlin à maman pour moi… tu as fait du bien mec. Merci pour tout….Je suis un meilleur père grâce à toi 😢💪🏾🙏🏾 Nous allons tous te rendre fier….