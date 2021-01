J ohn Shipton ne mâche pas ses mots.

Le père de Julian Assange dit qu’il pense que les États-Unis veulent extrader son fils et le «briser» pour se venger d’avoir aidé à révéler ce qu’il dit être des crimes de guerre.

S’il est envoyé aux États-Unis et reconnu coupable de piratage informatique et d’espionnage, il encourt une peine pouvant aller jusqu’à 175 ans d’emprisonnement dans une prison de haute sécurité du Colorado, probablement détenue dans une seule cellule pendant 23 heures par jour en vertu de ce que l’on appelle une administration spéciale. Les mesures.

«Juste pour vous donner une idée de ce que cela signifie – vous êtes dans une petite cellule de huit pieds sur dix pieds. Un mur en béton, une porte en acier qui a un trou dans la porte. Vous n’êtes pas autorisé à vous parler. Toutes les demi-heures, le garde arrive et regarde dans le judas », dit-il.

«Les prisonniers, pour communiquer entre eux, n’importe qui, hurlent. ci-dessous, car ce sont des portes en acier. Vous obtenez donc cette cacophonie de cris dans le couloir alors que les gens essaient de communiquer les uns avec les autres. Certains d’entre eux sont là depuis 10 ans et leur esprit est fêlé. Donc, par conséquent, ils crient juste, juste pour entendre leurs propres échos sur le mur.

Il ajoute: «Cette cacophonie infernale n’est brisée que par les gardes qui viennent toutes les demi-heures pour regarder à l’intérieur. La raison pour laquelle ils inspectent est pour vous empêcher de vous suicider. Vous êtes donc fait pour continuer à souffrir de l’insupportable. C’est vil au-delà des mots. Bref, c’est ce qu’ils feraient à Julian.

Shipton, 76 ans, parle à L’indépendant d’Australie, quelques jours avant qu’un tribunal de Londres ne décide si son fils de 49 ans, le fondateur de WikiLeaks, doit être extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de piratage d’un ordinateur du Pentagone et 17 mises en accusation en vertu de la loi sur l’espionnage de 1917. La loi, adoptée à un moment où les États-Unis étaient en guerre, ne permet pas à un accusé de prétendre qu’il agissait dans l’intérêt public.

Sa description de ce qui, selon lui, attendrait son fils s’il était envoyé à la prison «SuperMax» de Florence, au Colorado, où les détenus comprennent «Unabomber» Theodore Kaczynski, le bombardier du marathon de Boston Dzhokhar Tsarnaev et le bombardier du World Trade Center de 1993 Ramzi Yousef, fait écho aux témoignages d’anciens membres du personnel et d’avocats, et a été présenté comme preuve lors de l’audience d’Assange.

John Shipton, père de Julian Assange, déclare que l’affaire contre son fils visait à dissimuler des crimes de guerre

Shipton, qui a assisté à de nombreuses audiences à Londres, est clair dans son opinion sur les raisons pour lesquelles les États-Unis veulent obtenir son fils.

«Julian a la réputation d’être un orateur de la vérité. Et WikiLeaks a révélé des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité », dit-il. «La persécution de Julian est de détruire la capacité de Julian à dire la vérité sur ce qui s’est passé au cours des 20 dernières années environ, et la destruction du Moyen-Orient.

Shipton évoque le travail de l’universitaire australien Gideon Polya et d’autres, qui ont estimé que l’invasion de l’Irak et de l’Afghanistan par les États-Unis a entraîné des millions de morts. Il dit également que des millions de personnes ont été transformées en migrants ou en réfugiés à la suite des conflits.

«La persécution de Julian est fondée sur le déguisement de leurs intentions», dit-il.

La mère de Shipton et Assange, Christine Hawkins, s’est séparée avant la naissance de son fils. Assange a pris son nom de famille de son beau-père, Brett Assange. Shipton n’était pas présent quand Assange grandissait, mais dit qu’il était en contact régulier avec lui dès l’âge d’environ 24 ans.

Assange avait-il montré un intérêt à défier les puissants à ce stade?

«Nous n’avons jamais parlé de la façon d’analyser, ou de savoir ce qui se passe réellement dans le monde, vous savez, qu’est-ce que la réalité», dit-il. « Et puis, après la destruction de l’Irak par la tempête du désert, les choses se sont intensifiées. »

Il ajoute: «Il ne déteste pas les États-Unis, d’ailleurs. La nature de son travail est très similaire à la nature des États-Unis. Ils ont le premier amendement, ils ont une constitution, ils ont la déclaration des droits.

«Et ils ont la conviction que le ferment généré par la liberté d’expression produira une mine d’idées. C’est le bon côté des États-Unis, bien sûr, l’autre côté de la médaille est sa politique étrangère.

Shipton dit que ni Assange ni WikiLeaks n’ont piraté quoi que ce soit. Le site a plutôt agi en tant qu’éditeur de matériel fourni par les dénonciateurs. Cela a également permis à quiconque d’analyser et de commenter le matériel, dit-il.

Assange a été condamné à 50 semaines de prison pour avoir rompu les conditions de sa caution en mai 2019 (Getty)

«C’est comme un shareware. Vous obtenez des millions de contributeurs pour analyser le contenu de vos fuites », déclare Shipton. «La profondeur de l’analyse que vous pouvez réaliser est supérieure ou égale à celle du Département d’État, car il y a beaucoup, beaucoup de gens avec des perspectives différentes et des connaissances spécialisées. C’est la chose la plus extraordinaire. Maintenant, bien sûr, les forums sont courants. »

La source la plus connue de WikiLeaks était Chelsea Manning, une ancienne analyste du renseignement de l’armée américaine basée en Irak qui, début 2010, a fourni au site des centaines de milliers de documents secrets. Elle l’a fait après avoir été horrifiée par ce que les États-Unis et leurs alliés faisaient dans le cadre de leur soi-disant «guerre contre le terrorisme».

Parmi les documents figurait une séquence montrant deux hélicoptères américains AH-64 Apache attaquant des bâtiments à Bagdad en 2007, puis se refermant sur un groupe de personnes au sol. Parmi les gens se trouvaient des enfants et des journalistes.

Wikileaks a publié le matériel avec le titre «Collateral Murder», en avril 2010, avec une conférence de presse au National Press Club à Washington DC.

Manning a été arrêté le mois suivant et finalement accusé de 22 infractions. Une cour martiale l’a condamnée à 35 ans dans une prison militaire à Fort Leavenworth. Elle passera sept ans en détention, dont une grande partie à l’isolement, avant que la peine ne soit commuée par Barack Obama peu de temps avant son départ.

Shipton dit qu’il a rendu visite à Assange à plusieurs reprises à Noël au cours des sept années qu’il a passées à l’ambassade de l’Équateur à Londres, où il s’est rendu en 2012 pour demander et obtenir l’asile.

Il l’a fait après qu’un tribunal a ordonné son extradition vers la Suède pour être interrogé sur deux accusations d’agression sexuelle. Assange a nié les allégations. Ses avocats ont déclaré qu’il était prêt à coopérer avec les enquêteurs suédois, mais craignait que s’il se rendait en Suède, il ne puisse être envoyé aux États-Unis.

Au printemps 2019, à la suite de la pression des États-Unis et d’un changement de gouvernement à Quito, l’Équateur a retiré sa protection à Assange et il a été arrêté par la police britannique pour la violation de sa mise en liberté sous caution en 2012. Il a été condamné à 50 semaines de prison. Les États-Unis ont ensuite révélé un total de 17 nouvelles charges retenues contre lui et ont demandé son extradition.

En novembre 2019, la Suède a annoncé qu’elle avait abandonné ses enquêtes sur les infractions sexuelles.

«Au fil des ans, le nombre de personnes au dîner de Noël a constamment diminué, avec l’intensité de la persécution du gouvernement équatorien, puis la persécution par le gouvernement équatorien», dit Shipton.

«L’année précédente était donc juste moi, Julian et son partenaire. Et l’année dernière, c’était juste Julian et moi.

Shipton dit qu’il parle régulièrement avec son fils par téléphone, du moins lorsqu’il est au Royaume-Uni.

«Il est résilient. Mais il a 50, 49 ans. Il est détenu arbitrairement depuis 10 ans, on ne sait jamais où ça va finir. Maintenant, il semble que cela pourrait se terminer dans une prison de Supermax Colorado sur des mesures administratives spéciales, ce qui signifie 23 heures par jour par vous-même dans une cellule, sans communication autorisée.