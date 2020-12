Le père de Jack Whitehall, âgé de 80 ans, a fièrement partagé une photo de lui-même recevant le vaccin contre le coronavirus.

Michael Whitehall, qui joue avec son fils comédien, 32 ans, dans sa série originale Netflix, Travels With My Father, a reçu le premier de deux jabs dans un centre de vaccination de Guy’s and St Thomas ‘NHS Foundation Trust à Londres dimanche soir.

Il reviendra en janvier pour recevoir sa deuxième injection de Covid afin d’assurer une inoculation complète.

Sur son compte Twitter, Michael a partagé une photo de lui-même portant un masque blanc et un foulard bleu pendant qu’une infirmière remontait la manche de sa chemise blanche et préparait l’aiguille.







Et il ne pouvait pas s’empêcher de profiter de l’occasion pour donner à Jack une blague dans le bras aussi.

Michael a tweeté: « Ici, je m’inquiétais pour un petit p ** k, non, pas @jackwhitehall, qui a été brillamment organisé par @GSTTnhs.

«Merci à tout le personnel aimable et merveilleux du NHS qui a administré mon vaccin COVID-19 hier soir.







« Rendez-vous pour le petit p ** k No 2 en janvier. »

Il a terminé le message avec les hashtags #nhs #GSTTnhs.

Actuellement, le vaccin contre le coronavirus n’est proposé qu’aux groupes les plus à haute priorité.







Certaines personnes âgées de 80 ans et plus qui ont déjà un rendez-vous à l’hôpital dans les prochaines semaines, les personnes qui vivent ou travaillent dans des maisons de soins et les travailleurs de la santé à haut risque sont actuellement les seuls groupes à se voir offrir l’injection.

Le jab est administré dans le haut du bras et en deux doses.

Après avoir reçu la première injection, les patients reviennent au moins 21 jours plus tard pour la dose suivante.