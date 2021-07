Mercredi soir (heure locale), l’acteur Robert Downey Jr s’est rendu sur Instagram pour informer que son père et « cinéaste non-conformiste », Robert Downey Sr. est décédé. Il avait 85 ans.

Dans une déclaration publique publiée sur Instagram, Robert a informé que son père était décédé mardi paisiblement dans son sommeil chez lui à New York. Il luttait contre la maladie de Parkinson depuis plus de cinq ans.

Faisant ses adieux à son père et partageant la nouvelle avec le monde, à côté d’une photo de son père de sa jeunesse, Robert Downey Jr a écrit sur Instagram, « RIP Bob D. Sr. 1936-2021… La nuit dernière, papa est décédé paisiblement dans son sommeil après des années à endurer les ravages de la maladie de Parkinson .. il était un vrai cinéaste non-conformiste et est resté remarquablement optimiste tout au long. «

Ajoutant que selon les calculs de sa belle-mère, elle et son père ont été mariés pendant un peu plus de 2000 ans, Robert a poursuivi : « Selon les calculs de ma belle-mère, ils ont été mariés pendant un peu plus de 2000 ans. »

« Rosemary Rogers-Downey, vous êtes une sainte et nos pensées et nos prières vous accompagnent », a-t-il ajouté.

Né à New York en 1936 sous le nom de Robert Elias Jr., il a ensuite changé son nom de famille en Downey – le nom de son beau-père – afin de rejoindre l’armée plus tôt.

Plus tard, il se lance par hasard dans le cinéma alors qu’il vit à New York avec sa sœur.

Downey s’est fait un nom avec des films comme « Putney Swope » et « Greaser’s Palace » avec Allan Arbus. Il est également apparu dans ‘Boogie Nights’ (1997), ‘Magnolia’ (1999) et ‘Tower Heist’ (2011). Il a également été présenté dans le film ‘To Live and Die in LA’.