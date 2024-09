Le père de Gold Star, Khizr Khan, soutient Harris pour la présidence

Khizr Khanle père d’un capitaine de l’armée musulmane assassiné qui a attiré l’attention nationale en critiquant avec acuité l’ancien président Donald Trump lors de la Convention nationale démocrate en 2016, a annoncé dans une interview exclusive avec NBC News qu’il soutenait la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris et prévoyait d’agir comme un substitut de campagne pour elle.

En 2016, Khan dénoncé Le traitement réservé par Trump aux musulmans et aux autres minorités, alors qu’il tient dans sa main une Constitution américaine de poche et le défie de lire le document. Dans son interview avec NBC News samedi, Khan a déclaré que Trump avait « empiré » et qu’il craignait que l’ancien président ne devienne un dictateur et ne mette fin à la démocratie telle que les Américains la connaissent.

« Trump ne mérite pas d’être soutenu [from] L’Amérique parce qu’il est [a] « Il divise. Il suscite la haine », a déclaré Khan. « D’un autre côté, Kamala Harris, notre vice-présidente, est une personne qui unit le pays, qui est pour l’égalité de dignité, qui est pour l’égalité des chances pour toute l’Amérique. C’est pourquoi je soutiens la vice-présidente Harris. »

Khan, dont le fils, le capitaine de l’armée Humayun Khan, a été tué par une voiture piégée alors qu’il servait en Irak en 2004, a également déclaré qu’il pensait que Trump constituait une menace pour l’avenir des libertés américaines.

« Notre démocratie, notre État de droit, sont en jeu », a déclaré Khan. « Trump a déjà annoncé son plan autoritaire, et a annoncé publiquement que ce serait peut-être la dernière élection de ce pays. »

NBC News a contacté la campagne Trump pour obtenir des commentaires.

L’annonce de Khan intervient alors que la campagne de Harris se prépare à une série d’attaques républicaines liées à l’exécution par l’administration Biden-Harris du retrait militaire américain d’Afghanistan en 2021 – y compris un attentat à la bombe à la porte dite de l’Abbaye de l’aéroport de Kaboul, qui a fait 13 morts parmi les militaires américains.

Lundi, la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants devrait publier un rapport, dirigé par les républicains, condamnant la gestion du retrait par l’équipe Biden-Harris. Mardi, le jour même du débat présidentiel entre Harris et Trump, les dirigeants républicains prévoient d’honorer à titre posthume les victimes d’Abbey Gate en remettant la médaille d’or du Congrès à leurs familles.

La campagne de Harris s’attend à ce que certaines familles Gold Star qui ont perdu des êtres chers en Afghanistan lors du retrait continuent de critiquer publiquement Harris et Biden et de louer Trump, ce que certaines ont fait ces dernières semaines.

Interrogé sur le retrait d’Afghanistan et sur les familles des soldats de la Gold Star qui ont attaqué Harris, Khan a déclaré qu’il respectait les familles mais qu’il pensait que Trump utilisait leur chagrin à des fins politiques. Il a ajouté que le comportement de Trump envers les vétérans et leurs familles n’avait été « rien d’autre qu’irrespectueux ».

« Nos familles Gold Star sont les familles les plus honorables et les plus respectées des États-Unis », a déclaré Khan. « Nous avons le plus grand respect pour leur sacrifice et pour leurs proches. À eux, je dis ceci : veuillez reconsidérer votre position. Donald Trump a l’habitude et la nature de l’exploit. Il utilise toutes les opportunités. Il utilise toutes les opportunités qui se présentent à lui pour son propre bénéfice, car quelqu’un a dit que Trump n’est rien d’autre qu’égo et appétit. »

Khan a également déclaré qu’il n’était pas un expert de la guerre en Afghanistan et qu’il ne voulait pas « deviner » les actions de l’administration Biden-Harris.

« Remettre en question les décisions de nos dirigeants, de nos dirigeants militaires, n’est pas une bonne idée », a déclaré Khan. « Ce n’est pas dans l’intérêt national. Devinez qui va exploiter cette différence et l’exploitation de cette question par les Républicains ? Nos adversaires – et cela ne profite pas à notre pays. Cela ne profite pas à notre sécurité nationale. »

Khan a également évoqué la récente altercation après la visite de Trump au cimetière national d’Arlington avec certaines familles Gold Star. Il a utilisé des photos de la visite pour sa campagne, et des assistants de campagne de Trump auraient s’est retrouvé impliqué dans une altercation physique avec le personnel du cimetière.

Khan a critiqué la photo de Trump posant au cimetière avec les pouces levés.

« Qui fait ça ? Qui lève le pouce en l’air devant un endroit digne où nos héros sont enterrés ? … J’y vais assez souvent. Je reste là, émerveillé par le sacrifice, la tête baissée pour rendre hommage à tous ceux qui sont enterrés au cimetière d’Arlington », a-t-il déclaré.

La vice-présidente Kamala Harris a a également condamné Trump et sa campagne pour leurs actions au cimetière national d’Arlington dans un message sur X. Elle a accusé Trump de « manque de respect[ing] un terrain sacré, tout cela pour un coup politique.

Pendant une récente interview avec NBC NewsTrump a défendu ses actions, affirmant qu’une famille « m’a demandé si je pouvais ou non me lever pour une photo sur la tombe de leur proche qui n’aurait pas dû mourir ». Il a déclaré qu’il n’avait pas demandé à prendre des photos ou des vidéos.

La campagne de Trump a également fustigé à plusieurs reprises Harris et a accusé le vice-président d’être responsable de la mort des militaires lors du retrait.

Plusieurs familles ont souligné qu’elles avaient invité Trump au cimetière, et un certain nombre d’entre elles ont a blâmé Biden et Harris pour la mort de leurs proches.

