Le père de GINA Coladangelo a défendu sa fille alors qu’elle était vue se cacher après que sa liaison avec Matt Hancock a été révélée.

La mère de trois enfants mariée, 43 ans, a été filmée en vidéosurveillance dans un corps à corps torride avec le secrétaire à la Santé le 6 mai, ce qui a été révélé par The Sun.

Le père de Gina, Rino Coladangelo, 70 ans, est un homme d’affaires millionnaire qui est le patron de la société pharmaceutique internationale Rephine.

Approché par le MailOnline, il a refusé de commenter sauf pour dire : « Ma fille est une femme merveilleuse. »

La maîtresse du secrétaire à la Santé a été aperçue en train de charger des sacs dans sa voiture quelques heures après avoir appris que sa liaison serait révélée.

Gina Coladangelo, 43 ans, est ensuite partie dans son Audi Q7 de 70 000 £ depuis l’extérieur de sa maison familiale de 3,6 millions de £.

Elle est partie sans son mari millionnaire et le fondateur d’Oliver Bonas, Oliver Tress, 54 ans.

Et elle n’est pas retournée dans la propriété du sud-ouest de Londres hier.

Son père Rino Coladangelo, 70 ans, lui a parlé.

Des voisins stupéfaits ont décrit Gina comme « magnifique », avec une grimace: « Pourquoi Matt Hancock? »

Coladangelo est également administrateur et actionnaire principal du cabinet de lobbying Luther Pendragon, qui offre à ses clients une « compréhension approfondie des mécanismes du gouvernement ».

Matt Hancock a secrètement nommé Coladangelo au ministère de la Santé et des Affaires sociales en tant que conseiller non rémunéré sur un contrat de six mois en mars de l’année dernière.

En septembre, Hancock a nommé Coladangelo en tant que directeur non exécutif du DHSC, ce qui signifie qu’elle est membre du conseil d’administration qui contrôle le département.

Cela a déclenché des allégations de « chumocratie » en novembre, lorsqu’il est également apparu qu’elle avait accompagné Hancock à des réunions confidentielles avec des fonctionnaires et avait rendu visite au No10.

Il n’y avait aucun dossier public de la nomination, qui devait lui permettre de gagner au moins 15 000 £ de l’argent des contribuables, augmentant potentiellement de 5 000 £ supplémentaires.

Le couple s’est rencontré pour la première fois à l’Université d’Oxford au début des années 2000, mais M. Hancock a épousé Martha Hoyer Millar en 2006.

M. Hancock s’est excusé pour ses actions en déclarant: « J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances.

« J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.

« Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »

Boris Johnson subit une pression croissante de la part de ses propres députés pour limoger Hancock, à la suite des révélations du Sun.

Les députés conservateurs ont bombardé les whips du parti de plaintes concernant le comportement « hypocrite » du secrétaire à la Santé et ont déclaré que le Premier ministre devrait « débrancher ».

