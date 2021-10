Le père de Gabby Petito dit que sa fille « sauve des vies » car sa mort a poussé des gens à quitter des relations abusives

LE père de Gabby Petito a déclaré que sa fille assassinée « sauvait déjà des vies » en encourageant les personnes dans des relations abusives à partir et en attirant l’attention sur d’autres cas de personnes disparues.

Dans un message posté à Instagram samedi à côté d’une photo de Gabby, Joseph Petito a écrit : « Elle sauve déjà des vies.

Joseph Petito a posté une photo de Gabby Crédit : Instagram/Joseph Petito

La légende dit que Gabby « sauve déjà des vies » Crédit : Instagram/Joseph Petito

« Tant d’histoires nous sont envoyées sur les relations laissées avec une planification appropriée pour la sécurité, et des personnes sont trouvées en raison de son influence.

« Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais c’est un début. »

Les utilisateurs d’Instagram dans les commentaires ont également fait écho à son message, avec un écrit: « Son histoire est un réveil pour beaucoup de personnes dans de mauvaises relations violentes. Je souhaite seulement que cela ne lui ait pas coûté la vie.

« J’aurais aimé qu’elle ait pu être sauvée d’une manière ou d’une autre et qu’elle puisse mettre fin à la relation dans laquelle elle était avant qu’elle ne se termine aussi mal. 😔 »

Un autre a également écrit : « J’ai le cœur lourd pour vous et votre belle famille. Gabby était une fille spéciale, elle a laissé sa marque dans le monde. Votre mission est une inspiration pour nous tous. «

EN MÉMOIRE

Au cours de l’émotion service funéraire pour Gabby, Joseph Petito a transmis un message similaire.

« S’il y a un voyage que vous voulez faire, faites-le maintenant pendant que vous avez le temps », a-t-il déclaré.

« S’il y a une relation qui pourrait ne pas être la meilleure pour vous, quittez-la maintenant. »

Il a poursuivi : « Gabby est la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée. Lorsque vous partirez d’ici aujourd’hui, laissez-vous inspirer par ce qu’elle a apporté à la table.

« Parce que la planète entière connaît maintenant le nom de cette femme, et elle a inspiré beaucoup de femmes et beaucoup d’hommes à faire ce qui est le mieux pour elles en premier.

« Donnez-vous la priorité et faites-le maintenant pendant que vous avez le temps. Je ne pourrais pas être plus fier en tant que père. »

RECHERCHE DE MARAIS

Cela survient alors que la recherche furieuse du fiancé de Gabby, Brian Laundrie, se poursuit et que plus de 50 chercheurs composés d’agents du FBI et d’autres membres des forces de l’ordre parcourent les marécages autour de la ville natale de Laundrie, North Port, en Floride.

Pendant ce temps, le bureau extérieur de Denver du FBI a publié un mandat d’arrêt fédéral contre Brian le 23 septembre pour avoir accumulé un solde de 1 000 $ du 31 août au 1er septembre sur une carte de débit Capital One.

Brian aurait été inculpé par un grand jury fédéral pour avoir violé une loi fédérale interdisant l’utilisation de dispositifs d’accès non autorisés.

Et les détectives d’Internet pensent avoir trouvé un indice préfigurant la mort de Gabby dans un message qu’elle a posté sur Instagram à l’occasion de son 21e anniversaire.

Dans trois images publiées, la vlogger est vue souriante devant un mur de feuilles vertes et d’oranges alors qu’elle pose avec des ballons qui montrent son nouvel âge

Elle a sous-titré le post: « 21 oranges », avec un emoji orange, qu’elle a également utilisé comme légende pour les photos Instagram prises en Californie et datées du 26 janvier 2020.

Certains détectives qui ont suivi l’affaire ont souligné que les oranges ont souvent été utilisées au cinéma et à la télévision pour préfigurer une mort ou une tragédie à venir.

Selon Uproxx, le premier exemple était le film emblématique de 1972 Le Parrain, dans lequel le réalisateur Francis Ford Coppola a inclus une orange dans chaque scène de mort.

D’autres exemples de films qui utilisent l’orange pour signifier la mort incluent Requiem for a Dream et Point Break, ainsi que des séries télévisées comme Family Guy, Lost et The Wire.

Joseph Petito a également prononcé un discours sincère lors des funérailles de Gabby Crédit : Instagram/Joseph Petito

