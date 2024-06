Le père de feu Kim Porter réagit aux images d’agression de Diddy

Jake Porter réagit aux images d’agression de Diddy

Jake Porter était « dégoûté ».

Le père de Kim Porter, Jake Porter, a révélé ce qu’il a ressenti lorsqu’il a posé les yeux sur la vidéo de surveillance de l’hôtel qui montrait Sean « Diddy » Combs agressant son ex-partenaire Casandra « Cassie » Ventura.

« Vous pouvez dire que j’ai été dégoûté par la vidéo et je ne traiterais pas mon ennemi comme ça », a déclaré Jake, 78 ans. Pierre roulante le vendredi 7 juin. « C’était ignoble. Je ne pouvais pas y croire. J’étais au Vietnam et je ne ferais pas ça à mon ennemi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà vu Combs abuser physiquement de sa fille Kim de la sorte pendant leur mariage, Jake a répondu « non ». Mais il a admis qu’il n’avait jamais rien vu « à ce point », et cela « a fait [him] merveille. »

Combs et Kim ont eu une relation intermittente de 1994 à 2007, et le couple est parent de trois enfants : son fils King, 26 ans, et ses jumelles D’Lila et Jessie, 17 ans.

Kim a perdu la vie à l’âge de 47 ans en 2018 à cause d’une pneumonie lobaire.

Jake a également révélé qu’il avait vécu avec ou près de sa fille lorsqu’elle était en couple avec Combs, et la vidéo « horrible » avec Ventura, 37 ans, lui a donné « une vision différente » de Diddy.

« Je ne savais pas qu’il pouvait descendre aussi bas », a déclaré Jake au média. « J’imagine que cela a surpris beaucoup de gens. Je ne ferais même pas un chien comme ça. Mon cœur va à Cassie.