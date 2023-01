Le père de Djokovic ne participera pas aux demi-finales de l’Open d’Australie

MELBOURNE, Australie (AP) – Le père de Novak Djokovic a décidé de rester à l’écart de la demi-finale du champion du Grand Chelem à 21 reprises après avoir été impliqué dans un volet impliquant des spectateurs qui ont apporté des drapeaux russes interdits à Melbourne Park, a déclaré vendredi Tennis Australia.

Dans un communiqué envoyé par e-mail aux journalistes environ 2 heures et demie avant que Djokovic n’affronte Tommy Paul pour une place dans la finale du simple messieurs, les organisateurs du tournoi ont déclaré que Srdjan Djokovic “a publié une déclaration confirmant qu’il n’assistera pas” au match. .

“Tout au long de l’événement, nous avons parlé avec les joueurs et leurs équipes de l’importance de ne pas s’engager dans une activité qui cause de la détresse ou des perturbations”, a déclaré Tennis Australia.

“Nous continuerons à lutter pour la sécurité des fans lors de l’événement et réitérons notre position d’interdiction des drapeaux de Biélorussie et de Russie”, a ajouté le groupe. “Tennis Australia soutient l’appel à la paix et à la fin de la guerre et des conflits violents en Ukraine.”

Après la victoire en quart de finale du jeune Djokovic sur le joueur russe Andrey Rublev mercredi, Srdjan Djokovic a été filmé debout avec un groupe de personnes agitant des drapeaux russes – au moins un montrant une image de Vladimir Poutine – devant la Rod Laver Arena.

Quatre personnes ont été expulsées du tournoi à cause des drapeaux et pour avoir menacé les agents de sécurité cette nuit-là, ont déclaré la police et Tennis Australia.

Le 17 janvier, le deuxième jour de l’Open d’Australie, les drapeaux de Russie et de Biélorussie ont été interdits de Melbourne Park après que plus d’un ait été introduit dans les gradins par les spectateurs la veille.

Normalement, les drapeaux peuvent être affichés lors des matchs à Melbourne Park. Mais Tennis Australia a inversé cette politique pour les deux pays impliqués dans l’invasion de l’Ukraine qui a commencé il y a près d’un an, affirmant que les drapeaux causaient des perturbations.

Les athlètes de Russie et de Biélorussie ont été interdits l’année dernière de participer à divers événements sportifs, notamment la Coupe du monde masculine de football et Wimbledon, la Coupe Billie Jean King et la Coupe Davis de tennis, en raison de la guerre en Ukraine. La Russie a envahi, avec l’aide de la Biélorussie, en février.

Les joueurs russes et biélorusses ont été autorisés à jouer à l’Open d’Australie, à l’Open de France et à l’US Open, mais en tant qu’athlètes “neutres”, de sorte que leurs nationalités ne sont pas reconnues sur les calendriers officiels ou les résultats de l’événement et les drapeaux de leurs pays ne sont pas affichés sur les graphiques TV.

