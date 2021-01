Danny Dyer a donné à sa fille Dani des conseils intéressants sur la façon d’accoucher plus rapidement.

La jeune femme de 24 ans n’est qu’à quelques semaines de sa date d’accouchement, car elle devrait accoucher avant la fin du mois de janvier.

Et son père, 43 ans, a exhorté la star de Love Island à «faire un tour et un curry» pour accélérer le processus.

S’exprimant sur leur podcast Sorted with the Dyers, Dani a déclaré: « J’essaye différentes choses. Je bois mon thé aux feuilles de framboise, j’ai rebondi sur ma balle. »

Son père a répondu: « Tu as eu un rubis l’autre soir, n’est-ce pas! »

« Ouais je l’ai fait, je ne voulais pas vraiment du curry chaud! » dit la star enceinte.







(Image: danidyerxx / Instagram)



Elle a ajouté: « J’ai mis du Tabasco sur tout! J’essaye, mais apparemment c’est tout un mythe! »

Danny a demandé: « Qu’est-ce que c’est? »

« Tous les currys chauds et ce que vous êtes censé faire, mais je ne vais pas entrer dans ça! » répondit sa fille.

« Vous êtes censé vous amuser! Et un curry, » rit-il. « Ou en quelque sorte vous étouffer dans le curry! »







(Image: danidyerxx / Instagram)



Mais Dani, qui n’en avait rien, lui dit: « Un curry me dérange quand même l’estomac alors imaginez ça! »

La star de la télévision attend son premier enfant avec son petit ami Sammy Kimmence – et leur précieux paquet de joie devrait arriver d’un jour à l’autre.

Prenant à son histoire Instagram le mois dernier, la future maman a été honnête avec ses abonnés avant sa date d’accouchement.

«Honnêtement, j’ai tellement peur maintenant d’accoucher», dit-elle.

« Sachant que dans un mois il y aura un bébé ici, j’espère que si je ne suis pas en retard et tout ça, j’ai vraiment peur et je veux des conseils maintenant. »







(Image: INSTAGRAM)







(Image: danidyerxx / Instagram)



Dani a admis qu’elle était décontractée lorsqu’il s’agissait de penser à accoucher, mais à mesure que le grand jour se rapproche de plus en plus, elle a plus de mal à être aussi détendue.

« J’ai été cette personne qui disait: ‘Ouais, je vais bien et peu importe … accoucher est facile!’ et maintenant je suis assise ici comme oh mon Dieu », dit-elle.

« Tous les conseils seraient super! »

Croisons les doigts pour la star de télé-réalité alors qu’elle se prépare à devenir maman pour la première fois.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.