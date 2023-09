Le père de Cindy Crawford pensait qu’une carrière de mannequin était « un autre nom pour la prostitution »

Le mannequin Cindy Crawford révèle les idées préconçues que son père avait sur l’industrie du mannequin.

Crawford a expliqué : « Mon père ne comprenait vraiment pas que le mannequin était une vraie carrière. Il pensait que le mannequin était comme un autre nom pour la prostitution. »

« Ils m’ont accompagnée à mon tout premier rendez-vous mannequin », a-t-elle déclaré à propos de ses parents.

« Je n’ai jamais pensé au mannequinat », a déclaré Crawford dans l’émission Apple TV+ « The Super Models », dans un clip obtenu par le magazine People.

La série documentaire suit la vie de certains des mannequins les plus réussis des années 90, dont Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell et Christy Turlington.

« Je ne savais même pas que c’était un vrai travail », se souvient Crawford en pensant au mannequinat. « Je ne savais pas comment j’allais passer de DeKalb, dans l’Illinois, à un magazine. »

En discutant des premières années de sa carrière avec Vogue Arabia l’année dernière, Crawford a admis ne pas avoir été sélective dans ses projets.

« Je faisais Vogue et Revlon, puis Playboy, et les gens ne comprenaient pas pourquoi je prenais ce risque. Ce n’était pas une question d’argent, parce que j’étais à peine payée la première fois », a-t-elle déclaré. « J’ai renoncé à être payé pour avoir le contrôle, pour avoir l’approbation de chaque image. »

Ayant grandi dans l’Illinois, Crawford a été découvert par un photographe local alors qu’il était adolescent et a ensuite signé avec une petite agence qui a été vendue à Elite Model Management.

Bien qu’elle soit diplômée du lycée en tant que major de promotion et inscrite à l’Université Northwestern, Crawford a finalement abandonné ses études après son premier semestre, choisissant plutôt de poursuivre une carrière de mannequin.

Crawford a commandé les podiums dans les années 1990 et au début des années 2000, faisant d’elle l’un des visages les plus reconnaissables de sa génération. « The Super Models » sera présenté le 20 septembre.

Sa fille Kaia, 22 ans, et son fils Presley, 24 ans, qu’elle partage avec son mari Rande Gerber, sont également mannequins.