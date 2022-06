Le père de Charlie Sheen, Martin Sheen, dit que changer son nom pour Hollywood est « l’un de mes regrets »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Martin Sheen a changé de nom pour devenir un acteur hollywoodien à succès comme son idole James Dean – mais aujourd’hui, la star aurait souhaité rester en tant que Ramon Estévez.

« C’est l’un de mes regrets », a récemment déclaré l’homme de 81 ans à Closer Weekly. « Je n’ai jamais changé de nom officiellement. C’est toujours Ramon Estévez sur mon acte de naissance. C’est sur ma licence de mariage, mon passeport, mon permis de conduire. Parfois, on se laisse convaincre quand on n’a pas assez de perspicacité ou même assez de courage pour défendre ce vous y croyez et vous le payez plus tard. Mais, bien sûr, je ne parle que pour moi.

C’était en 1968 lorsque Sheen, le père de Charlie Sheen, a joué dans une adaptation de « Hamlet » à New York. Depuis, il a mené une carrière de plusieurs décennies à Hollywood en apparaissant dans des films et des émissions à succès comme « Apocalypse Now », « Badlands », « Wall Street » et « The West Wing », entre autres.

Sheen a déclaré au point de vente que malgré les objections de son père, après avoir terminé ses études secondaires, il avait choisi de partir « presque immédiatement » pour New York.

« Vous ne pouvez pas le blâmer », a réfléchi Sheen à la désapprobation de son père. « Mes deux parents étaient des immigrés. Mon père était espagnol et ma mère irlandaise. Mon vrai nom est Ramon Estévez. Mon père était très pragmatique. Il a été ouvrier pendant la majeure partie de sa vie d’adulte et il voulait que je aller à l’université et améliorer mes chances de mieux gagner ma vie que lui. Nous avons eu des confrontations très, très douloureuses à ce sujet.

Mais finalement, le patriarche s’est réchauffé à l’idée que son fils poursuive le show business.

« Il était un grand fan des westerns télévisés dans les années 50″, a expliqué Sheen. « Un soir, nous avons entamé une discussion sur mon départ pour New York. Il m’a dit : ‘Tu veux aller au théâtre. Tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas danser. Faire!’ J’ai dit : « Pop, tu es assis ici tous les soirs à regarder des westerns – vois-tu quelqu’un chanter ou danser ? Il a dit : « Non, mais tu ne montes pas à cheval non plus. Il a finalement vu que j’étais engagé et a réalisé que ce serait une lutte de vie ou de mort avec moi si je ne le poursuivais pas.Quand je me suis préparé à partir, il m’a béni et il a continué à me bénir le reste de sa vie. Je l’adorais. »

Les quatre enfants de Sheen ont poursuivi une carrière d’acteur: Charlie, ainsi qu’Emilio Estevez, Renée Pilar Estevez et Ramon Estevez. Le nom de naissance de Charlie est Carlos Irwin Estévez.

Sheen a déclaré qu’au début, il « n’était pas au courant » qu’ils voulaient tous faire leur marque à Hollywood.

« J’étais tellement impliqué et j’essayais d’être un fournisseur que je n’étais pas conscient de leur inclination à être des acteurs », a-t-il déclaré. « Je faisais une émission une fois, et Emilio est arrivé. Je pensais qu’il était là pour me rendre visite, mais il avait obtenu un rôle dans la même émission. La seule influence que j’ai eue sur Emilio était de garder son nom. Quand il a commencé, son agent lui conseillait de changer son nom en Sheen, et il ne l’a pas fait. Et je remercie Dieu qu’il ne l’ait pas fait.

En repensant à sa carrière, Sheen a déclaré qu’il avait un rôle préféré et qu’il rendait hommage à ses racines.

« Celui qui me remplit de gratitude et de satisfaction les plus profondes s’appelle » The Way « , a déclaré Sheen à propos du film de 2010. « Nous l’avons fait en Espagne à propos du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et l’avons dédié à mon père, qui était originaire de Galice. Il a été écrit, réalisé et interprété par mon fils Emilio Estevez. C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite. Des milliers de personnes ont vu le film et ont été inspirées pour faire le pèlerinage. C’est une grande source de satisfaction et de fierté. »