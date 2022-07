Le père de Charles Crooks dit qu’il “ne peut pas imaginer” ce qui s’est passé après que son fils, 23 ans, “a sauté d’un avion sans parachute”

UN PERE a dit qu’il “ne peut pas imaginer” ce qui s’est passé après que son fils de 23 ans aurait sauté d’un avion sans parachute.

Charles Crooks travaillait pour devenir pilote professionnel, a déclaré son père, qui a qualifié son fils de “fanatique de vol”.

Charles Crooks était connu par ses proches comme un « fanatique du vol » Crédit : WRAL

Il est décédé après avoir sauté ou être tombé d’un petit avion vendredi, ont déclaré les enquêteurs. Crédit : WRAL

“Je ne sais pas”, a déclaré Hew Crooks à WRAL. “Nous ne pouvons pas le traiter pour le moment, je ne sais pas.”

Selon Hew, Charles poursuivait sa licence de pilote pendant ses études universitaires.

“Je pense qu’il a compris ça quand il était en deuxième année, il a dit il y a quelques semaines, il n’échangerait de place avec personne dans le monde. Il aimait où il était.”

Cependant, l’aéroport international de Raleigh-Durham a reçu vendredi un rapport faisant état d’un avion effectuant un atterrissage d’urgence sur sa piste.

L’avion était un petit endroit pour 10 personnes et Charles était le copilote, mais il n’était nulle part en vue lorsqu’il a atterri.

Son corps a été retrouvé après qu’un voisin a signalé des agents et a décrit avoir entendu “quelque chose” dans leur arrière-cour.

Les enquêteurs pensent que Charles est tombé ou a sauté de l’avion sans parachute alors qu’il était encore en l’air.

“Je ne peux pas imaginer ce qui s’est passé”, a déclaré son père. “Nous allons trouver une solution, je suppose.”

Son père a ajouté que Charles avait travaillé comme instructeur de vol pendant plus d’un an et était certifié pour voler dans toutes les conditions.

Les enquêteurs tentent toujours de déterminer ce qui s’est passé dans ses derniers instants.

«Nous sommes une famille forte et nous sommes une famille très aimante. Mais ça, ça laisse un trou”, raconte son père. “Je ne sais pas. Nous ne pouvons pas le traiter pour le moment.

L’autre pilote a subi des blessures mineures mais a réussi à faire atterrir l’avion en toute sécurité.

Il a été libéré d’un hôpital local vendredi soir, ont indiqué des responsables.

L’avion a atterri dans l’herbe après avoir dérapé sur la piste de l’aéroport international de Raleigh-Durham.

Les rapports ont indiqué que le pilote avait un problème avec le train d’atterrissage de l’avion, ce qui a provoqué un atterrissage d’urgence.

WRAL News a obtenu l’audio du pilote demandant de l’aide au contrôle de la circulation.

“Urgence, nous avons perdu notre roue droite”, a-t-on entendu dire le pilote dans l’enregistrement.

“Nous aimerions parler à Raleigh et faire un atterrissage d’urgence à Raleigh.”

Les responsables ont temporairement fermé l’aérodrome de RDU pendant qu’ils travaillaient pour sécuriser les lieux.

Les voyageurs à l’aéroport ont rapporté avoir entendu une annonce disant que les départs ne seraient pas affectés par l’incident.

Cependant, la piste où l’avion a effectué son atterrissage devait rester fermée pendant un certain temps.

Des témoignages ont capturé un essaim de personnel d’urgence sur la piste alors que l’avion arrivait pour son atterrissage.

“J’ai vu toute une foule de personnes regardant par la fenêtre le pont à réaction, puis j’ai vu cet avion à hélice sur l’herbe au-delà de la piste et quelques véhicules d’urgence”, a déclaré le témoin Simon Palmore à WRAL.

Son corps a ensuite été retrouvé dans l’arrière-cour d’une maison de Caroline du Nord Crédit : WRAL