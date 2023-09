Le père de Caleb Williams dit que QB pourrait retourner à l’USC sans une « bonne situation » lors du repêchage de la NFL

Caleb Williams est un verrou virtuel pour entendre son nom prononcé au premier rang du repêchage 2024 de la NFL. Le quart-arrière de l’USC et vainqueur du trophée Heisman 2022 a séduit les dépisteurs de la NFL depuis qu’il est entré sur le terrain en tant que véritable étudiant de première année à Oklahoma, avant de suivre l’entraîneur des Sooners devenus Trojans Lincoln Riley West l’intersaison suivante.

Mais si Williams ne croit pas qu’il atterrira dans une « bonne situation » dans la NFL ?

« La vérité est qu’il peut retourner à l’école », a déclaré Carl Williams, le père de Caleb. a déclaré à GQ dans un récent profil du quart-arrière.

Bien qu’il n’ait pas mentionné spécifiquement les Cardinals de l’Arizona, Carl Williams a semblé laisser entendre à l’équipe que beaucoup s’attendent à être la pire de la ligue la saison à venir.

« Ce qui est génial avec le processus de repêchage de la NFL, c’est qu’il ferait presque mieux de ne pas être repêché plutôt que d’être repêché en premier. Le système est complètement à l’envers », a déclaré Carl. « De la manière dont le système est construit, on se retrouve dans la pire situation possible. La pire équipe possible, la pire organisation de la ligue – en raison de son désir de parité – obtient le premier choix. C’est donc un cadeau et une malédiction. «

Les Cardinals ont été fortement critiqués récemment après que l’ancien entraîneur-chef Steve Wilks a affirmé dans une déposition qu’il avait été mandaté par le propriétaire de l’équipe Michael Bidwill pour contacter le directeur général Steve Keim via un téléphone portable au cours de la saison 2019, rompant ainsi les termes d’une suspension. purgeant à l’époque une arrestation pour conduite en état d’ébriété en 2018. L’ancien vice-président des Cardinals, Terry McDonough, a dénoncé pour la première fois le système de téléphone graveur en avril, tout en accusant également Bidwill d’intimidation, de discrimination raciale et de genre et de comportement abusif.

Pendant ce temps, le quart-arrière Kyler Murray, qui a également remporté un Heisman alors qu’il jouait pour Riley à l’université avant que les Cardinals ne le choisissent au premier rang du repêchage de la NFL en 2019, a fait face à des blessures et à des performances incohérentes, et il est en rivalité avec l’organisation à propos d’une clause de son contrat. prolongation de la dernière intersaison qui imposait un quota hebdomadaire d’études cinématographiques. La clause a ensuite été supprimée par l’équipe.

« J’ai parlé à Lincoln et Kyler a eu du mal à cause de l’endroit où il a été repêché », a déclaré Carl Williams à GQ.

Caleb Williams, Michael Penix Jr et Shedeur Sanders mettent en évidence la classe QB 2024 empilée

Les Cardinals débuteront soit la récente acquisition Josh Dobbs, soit le choix de cinquième ronde Clayton Tune au poste de quart-arrière lors de la première semaine alors que Murray continue de se remettre d’une déchirure du LCA qui pourrait l’empêcher d’entrer pendant la majeure partie de cette saison.

Carl Williams a également mentionné qu’il avait parlé à Archie Manning, qui a passé la plupart de son temps en tant que quarterback de la NFL chez les Saints de la Nouvelle-Orléans en difficulté dans les années 1970.

« Sa carrière a été interrompue parce qu’il a rejoint une horrible organisation », a déclaré Carl à propos de Manning.

Mais l’interaction de Carl Williams avec le patriarche de la famille Manning est remarquable pour une autre raison : Archie Manning a contribué à bouleverser le repêchage de la NFL en 2004 en soutenant le refus de son fils Eli de jouer pour les Chargers de San Diego de l’époque, qui ont sélectionné le jeune Manning au n°1. globalement dans ce projet. Mais comme Archie et Eli n’ont pas bougé de leur position, les Chargers ont échangé Eli aux Giants de New York, où il a remporté deux Super Bowls.

Semblable aux Mannings, le développement de Caleb Williams en tant que quarterback jusqu’à présent a été méticuleusement planifié, Carl jouant un rôle majeur.

Caleb Williams de l’USC peut-il répéter le rôle de Heisman ?

« J’ai toujours pu choisir l’équipe dans laquelle je jouais », a déclaré Caleb Williams à GQ. « Et puis tout a été programmé pour moi. J’ai eu un plan de traitement, j’ai eu un plan d’entraînement, j’ai eu un plan d’alimentation, j’ai eu un plan de nutrition et des choses comme ça. … Mais maintenant, en arrivant à la prochaine partie de ma carrière, c’est bizarre parce que c’est tellement incertain. Vous ne savez rien. Vous ne pouvez rien contrôler à part vous et la façon dont vous agissez. Honnêtement, c’est la partie la plus étrange pour moi, c’est le incertitude. »

Même si Caleb Williams ne revient pas à l’USC la saison prochaine, il semble que lui et son père n’aient pas peur d’utiliser cette possibilité comme levier pour obtenir plus de poids – et moins d’incertitude – sur son avenir dans la NFL.

En attendant, Williams connaît un nouveau bon départ dans sa saison junior. Il compte 597 verges par la passe, un pourcentage d’achèvement de 73,5 %, neuf touchés par la passe et aucune interception au cours des deux premiers matchs de l’USC de la campagne 2023.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Caleb Williams Chevaux de Troie USC Football universitaire