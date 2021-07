Le père de Britney Spears, James « Jamie » Spears, s’attaque à l’examen public accru de la tutelle de sa fille, qui a été ramenée sous les projecteurs nationaux après que le chanteur a qualifié l’arrangement d' »abusif ».

Dans un nouveau dossier judiciaire obtenu par USA TODAY jeudi, Jamie Spears a déclaré qu’il était « très préoccupé » par la « rhétorique dangereuse qui circule depuis un certain temps » autour de la tutelle de sa fille, qui est en place depuis 2008 après que la pop star a subi un crise de santé mentale publique.

Jamie Spears, co-conservateur des finances de Britney Spears, a déclaré qu’il était soumis à « d’innombrables menaces continues » depuis des années, notant une légère augmentation envers lui et d’autres personnes impliquées dans la tutelle à la suite d’une audience du 23 juin où Spears l’a accusé, lui et sa « direction » d’avoir abusé du contrôle de sa vie et de sa carrière.

Il n’est pas le seul à faire l’objet d’un examen minutieux. Jodi Montgomery, conservatrice de la personne de Britney Spears, a demandé mercredi au tribunal d’autoriser la succession de la chanteuse à payer pour sa sécurité 24h/24 et 7j/7, citant une « augmentation marquée » des e-mails, appels, SMS et publications sur les réseaux sociaux menaçants à la suite des critiques de Britney Spears à l’encontre de Montgomery lors de son audience devant le tribunal.

« M. Spears est conscient du nombre croissant de communications menaçantes et de messages sur les réseaux sociaux adressés à diverses personnes impliquées dans le Conservatoire », indiquent les documents judiciaires. « M. Spears lui-même et son avocat ont également reçu des communications de menaces similaires, y compris des menaces de violence et de mort, depuis un certain temps. »

Pourtant, Jamie Spears a demandé jeudi au tribunal de rejeter la demande de Montgomery, alléguant qu’une dépense mensuelle de plus de 50 000 $ pour la sécurité de Montgomery n’est pas « nécessaire ».

« M. Spears ne pense pas qu’une telle dépense soit raisonnable, nécessaire ou une dépense appropriée du domaine de la conservation », indiquent les documents judiciaires.

Jamie Spears a dit Britney La succession de Spears (maintenant estimée à près de 60 millions de dollars) ne peut pas se permettre d’assurer la sécurité de « diverses personnes » impliquées dans la tutelle. Son équipe juridique a déclaré que si le tribunal accédait à la demande de Montgomery, « l’équité devrait dicter que tous ceux qui prétendent être menacés devraient bénéficier des mêmes services de sécurité que Mme Montgomery ».

« Mme Montgomery n’est pas la seule personne qui pourrait demander une protection supplémentaire à payer par la succession », indiquent les documents judiciaires.

Jamie Spears a également demandé si une sécurité supplémentaire était nécessaire pour Montgomery après avoir contacté le service de son shérif local et avoir obtenu une surveillance de patrouille, selon sa propre pétition.

Selon la pétition de Montgomery, obtenue par USA TODAY, Montgomery et son avocat affirment que de nombreux messages menacent de violence et même de mort. Bien que Montgomery ait déjà une sécurité, elle dit qu’elle doit être améliorée et souhaite que le juge approuve la dépense dès que possible de la succession de Britney Spears.

Malgré les menaces du public et les critiques de Britney Spears, Montgomery a annoncé mardi qu’elle ne démissionnerait pas de l’affaire Britney Spears, citant une demande de la pop star.

«(Montgomery) reste déterminé à soutenir fermement Mme Spears de toutes les manières possibles dans le cadre de ses fonctions de conservatrice de la personne. Pas plus tard qu’hier, Mme Spears a demandé à Mme Montgomery de continuer à servir. Mme Montgomery continuera d’exercer ses fonctions de conservatrice aussi longtemps que Mme Spears et la Cour le souhaiteront », a déclaré la déclaration délivrée à USA TODAY par le publiciste de l’avocat Lauriann Wright, Jack Ketsoyan.

Contribution : Maria Puente