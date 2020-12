Spears a défendu ses actions à CNN comme protégeant sa fille de «ceux qui ont des intérêts égoïstes». Il a d’abord été nommé par le tribunal, avec l’avocat Andrew Wallet, pour occuper le poste de co-conservateur de la succession de Britney en 2008, à la suite d’une série de problèmes personnels qui se sont déroulés publiquement pour le chanteur, et il reste dans ce rôle. Pendant la majeure partie de cette période, il a également supervisé sa santé et ses décisions médicales.

En janvier 2019, la chanteuse a annoncé une interruption de travail indéfinie de sa résidence de concert à Las Vegas et est entrée dans un centre de traitement résidentiel volontaire de 30 jours. Wallet a démissionné peu de temps après, en mars.

Jodi Montgomery a été nommé par le tribunal pour superviser temporairement les soins médicaux de Britney en septembre 2019, à la suite d’une série de problèmes de santé pour Jamie Spears.

Selon Jamie Spears, il était en contact avec sa fille et en « bons termes » avec elle jusqu’en août de cette année, lorsque Ingham a déposé une demande de révocation officielle de son poste de conservateur. En novembre, le juge chargé de l’affaire s’est prononcé en faveur du maintien de Spears en tant que conservateur et a nommé Bessemer Trust pour agir en tant que co-conservateur.

Lors de cette audience, l’avocat de Britney Spears a accusé l’aîné Spears de manque de transparence, citant sa décision d’embaucher un nouveau directeur commercial après la démission de l’ancien directeur de la chanteuse sans l’avoir notifiée à l’avance, selon des documents judiciaires.

L’avocat de Jamie Spears, Vivian Lee Thoreen, a contesté que dans des documents judiciaires obtenus par CNN, arguant que cela « aurait été un manquement à la responsabilité de M. Spears » en tant que conservateur de la succession de ne pas remplacer son directeur et a offert de présenter Ingham à la nouvelle location.

Spears a déclaré à CNN qu’il n’avait pas parlé à sa fille depuis août et a déclaré qu’il pensait que c’était le dessein de son avocat.

«J’aime ma fille et elle me manque beaucoup», a déclaré Jamie Spears à propos de sa fille. «Lorsqu’un membre de la famille a besoin de soins et de protection spéciaux, les familles doivent se mobiliser, comme je le fais depuis plus de 12 ans, pour sauvegarder, protéger et continuer à aimer Britney sans condition. J’ai et continuerai de fournir un amour inébranlable et une protection féroce contre ceux qui ont des intérêts égoïstes et ceux qui cherchent à lui nuire ou à ma famille. «

Thoreen affirme également qu’Ingham tente d’empêcher son client de communiquer avec sa fille.

« La relation de Jamie avec Britney n’est pas si différente de votre relation père-fille moyenne dans la mesure où il y a toujours eu un amour et un respect mutuels l’un pour l’autre. Jusqu’à ce que l’avocat de Britney nommé par le tribunal, Sam Ingham, ordonne brusquement à Jamie de ne pas contacter Britney il y a quelques mois , Jamie et Britney s’étaient entretenus souvent et régulièrement pendant toute la durée de la tutelle. En fait, ils s’étaient entretenus juste la veille et avaient eu une conversation agréable et collaborative. «

Une fois joint par CNN, Ingham a refusé de commenter, invoquant un litige en cours.

Une source proche de Britney, qui interagit avec elle chaque semaine, a déclaré à CNN qu’elle faisait face à des problèmes de santé mentale.

En octobre, Ingham a déclaré que Britney n’avait pas «la capacité d’exécuter une déclaration vérifiée à quelque fin que ce soit dans cette affaire», selon des documents judiciaires obtenus par CNN.

Un représentant du chanteur n’a fait aucun commentaire.

Lors d’une audience prévue mercredi, la gestion par Jamie Spears des actifs de Britney sera examinée.

CNN s’est entretenu avec Sabino Biondi, associé chez Wilk Auslander LLP à New York au sujet de la tutelle de Britney Spears. Il ne travaille pas avec elle mais gère régulièrement des tutelles. Biondi a déclaré que s’il n’est pas typique pour quelqu’un d’avoir une tutelle aussi longtemps que celle de Spears, cela « dit » que les tribunaux l’ont maintenu en place.

« Une tutelle signifie essentiellement que vous avez besoin de quelqu’un pour s’occuper de vos affaires financières et / ou peut-être de vos affaires personnelles », a déclaré Biondi. « Le tribunal a rejeté sa requête parce qu’ils ont dû trouver une bonne raison de maintenir la tutelle … si un juge détermine que c’est toujours pour votre bien, vous n’allez pas l’annuler. »

Biondi a déclaré que l’audience de cette semaine devrait révéler si le père de Spears a mal géré ses responsabilités fiduciaires de quelque manière que ce soit.

Par l’intermédiaire de son avocat, Gladstone N. Jones III, la mère de Spears, Lynne Spears, a déclaré lors de l’audience du mois dernier qu’elle était d’accord avec la décision de sa fille de faire démettre son père de son poste de conservateur.

Jones n’avait « aucun commentaire » lorsqu’il a été atteint par CNN.

« Cela a brisé le cœur de Lynne que les choses en soient arrivées », a déclaré Jones lors de l’audience de novembre. Il est «temps de repartir à zéro», a-t-il déclaré, avant d’ajouter que Lynne Spears estime que la relation entre sa fille et son ex-mari est devenue «toxique».

En réponse aux commentaires de l’avocat de Lynne sur la relation entre Jamie Spears et Britney Spears, Thoreen a déclaré à CNN: « Jamie est fortement en désaccord avec les fausses déclarations de Lynne et les déclarations et caractérisations très trompeuses. »

L’intérêt mondial pour la tutelle de Spears a incité certains de ses amis de longue date comme Paris Hilton à s’exprimer, qualifiant la tutelle de «pas juste».

Dans une discussion de podcast en juillet, le frère de Spears, Bryan Spears, a qualifié la tutelle de « frustrante » pour sa sœur de ne pas pouvoir prendre librement des décisions, mais a également déclaré que cela avait « été une grande chose pour notre famille, à ce point. »