Le père de Britney Spears, Jamie Spears, sera destitué pour cause de tutelle

Le père de Britney Spears, Jamie Spears, a reçu l’ordre de siéger pour une déposition concernant son rôle dans la tutelle de la pop star, Fox News Digital peut le confirmer.

“Nous sommes satisfaits mais pas surpris par la décision juridiquement correcte du juge exigeant qu’il soit déposé et remette tous les documents dans les 30 jours”, a déclaré Mathew S. Rosengart, l’avocat de Britney, à Fox News Digital dans un communiqué.

“Cela dit, nous restons perplexes et déçus qu’il veuille continuer à poursuivre sa propre fille. Ce n’est pas ce que fait un père qui aime sa fille.”

La juge Brenda Penny a décidé mercredi que Jamie devrait siéger pour sa déposition avant le 12 août, a rapporté le magazine People.

“Ce fut une très bonne journée pour la justice en général”, a déclaré Rosengart aux journalistes réunis devant le palais de justice, selon le magazine People. “Le jour du jugement pour M. Spears est venu, du moins à ce stade, en ce qui concerne le tribunal lui ordonnant de comparaître pour sa déposition.”

En plus de la déposition, Jamie a reçu l’ordre de remettre tous les documents demandés par l’équipe juridique de Britney, y compris tout ce qui concerne la surveillance.

L’avocat de Jamie, Alex Weingarten, a déclaré à Fox News Digital “Jamie attend avec impatience sa déposition et dit la vérité. Il n’y a aucune preuve réelle des accusations calomnieuses qui ont été portées par l’avocat de Britney et nous sommes impatients de connaître la vérité – la vérité réelle – voir la lumière du jour.”

Plus tôt ce mois-ci, dans une déclaration sous serment déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Jamie a nié avoir mis sur écoute la chambre de la chanteuse “Toxic” pendant qu’il était nommé conservateur.

“J’ai été informé de l’allégation de l’avocat de Britney selon laquelle un dispositif d’écoute ou un “bug” a été placé [in] sa chambre comme surveillance pendant la tutelle. Cette allégation est fausse”, indique la déclaration, selon le magazine People.

“Je n’ai jamais effectué ou autorisé de surveillance de la chambre de Britney à aucun moment, y compris pendant la tutelle. Je n’ai pas connaissance d’une telle surveillance.”

L’affirmation selon laquelle Jamie avait surveillé la chambre de Britney avant la fin de la tutelle a fait surface pour la première fois dans le documentaire “The New York Times Presents: Controlling Britney Spears”. Il a été fabriqué par l’un des anciens membres du personnel de sécurité de Britney.

Britney n’a pas participé au documentaire et a critiqué les documentaires “insultants” réalisés à son sujet.

“Allez sérieusement, est-ce honnêtement légal de faire autant de documentaires sur quelqu’un sans sa bénédiction du tout ??!” Spears a écrit dans un message supprimé depuis capturé par TMZ. “Sérieusement, pensez-y… Je n’ai jamais vu autant de documentaires réalisés sur une personne… Will Smith, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez.”

Elle a poursuivi: “Pas une seule personne sur cette terre ne voudrait que les gens – un réseau, une production télévisuelle ou qui que ce soit d’ailleurs – déterrent autant de séquences négatives et fassent des émissions spéciales d’une heure en affirmant que c’est” HELPING ME “. VRAIMENT ??? C’était la chose la plus insultante que j’aie jamais vue de ma vie et toutes les personnes à qui j’ai parlé ont dit que c’était la raison pour laquelle la tutelle avait pris fin… VRAIMENT ???

La tutelle de Britney a pris fin en novembre 2021.

Le juge Penny a jugé que la “suspension était dans le meilleur intérêt de Britney Spears” à l’époque. Un expert-comptable a été nommé à la place de Jamie sur une base temporaire.

Depuis la fin de sa tutelle, Britney a épousé son petit ami de longue date, Sam Asghari.