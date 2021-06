Le père de BRITNEY Spears, Jamie, a déclaré qu’il « aimait sa fille » après qu’elle eut menacé de poursuivre sa famille « abusive » pour la tutelle.

La femme de 39 ans a parlé pour la première fois devant le tribunal de la bataille juridique de la tutelle avec son père mercredi.

Au cours de l’audience, Britney a détaillé sa tutelle « abusive » et a fait valoir que son père ne devrait plus avoir le contrôle de sa vie.

Après l’audience de mercredi, l’équipe juridique de Jamie a publié une déclaration dans laquelle il insistait sur le fait qu’il se souciait beaucoup de sa fille.

le déclaration lire : « Il est désolé de voir sa fille souffrir et souffrir autant. M. Spears aime beaucoup sa fille.

Jamie, 68 ans, contrôle la tutelle de la chanteuse depuis 13 ans, ce qui lui a permis de contrôler sa fortune de 60 millions de dollars.

En plus de Britney, Jamie partage également son fils Bryan, 44 ans, et sa fille Jamie Lynn, 30 ans, avec son ex-femme Lynne, 66 ans.

Référez-vous à la légende

Jamie contrôle actuellement la fortune de Britney[/caption]

Getty

Il partage trois enfants avec son ex Lynne[/caption]

L’ancien couple s’est marié de 1976 à 2002.

Le chanteur a fait un certain nombre de déclarations choquantes au cours de la audience, y compris celui sa famille l’a envoyée dans une cure de désintoxication de 60 000 $ dans une petite maison de Los Angeles.

Britney a affirmé que les personnes qui dirigeaient le centre de désintoxication essayaient de lui faire du mal, tandis qu’elle papa aurait « aimé ça ».

Elle a également comparé les « abusifs » tutelle au trafic sexuel, déclarant : « Dans Californie, la seule chose similaire à cela s’appelle le trafic sexuel, obligeant quiconque à travailler contre son gré.

« Et en emportant tous leurs biens, carte de crédit, espèces, téléphone, passeport. »

Getty

Britney a comparé la tutelle «abusive» au «trafic sexuel»[/caption]

AFP

Elle a insisté pour que son père n’ait plus le contrôle sur elle[/caption]

Britney a également critiqué sa famille sur la façon dont ils ont géré sa tutelle, déclarant: «Ma famille n’a rien fait de dieu.

« Tout ce que j’avais à faire, [my dad] était celui qui a tout approuvé. Toute ma famille n’a rien fait.

De plus, le Chanteur toxique partagé elle veut avoir des enfants avec son petit ami Sam Asghari, 27 ans.

Cependant, elle a déclaré que sa tutelle l’empêchait de faire grandir sa famille.

Britney a déclaré via audio: « Je veux me marier et avoir un bébé.

AFP

Le chanteur a comparu devant le tribunal via audio mercredi[/caption]

PA

Britney a affirmé qu’elle voulait avoir un bébé pendant l’audience[/caption]

« Je voulais retirer le DIU et avoir un bébé, mais le conservateur ne me laisse pas faire parce qu’ils ne veulent pas que j’aie un bébé.

Le hitmaker s’est appuyé sur Sam pendant le drame juridique, alors qu’il a été une source ouverte de soutien pour la star.

Avant que Britney ne se rende au tribunal mercredi, Sam a montré son soutien au chanteur en portant un T-shirt « Free Britney ».

Après s’être convaincues que Britney voulait depuis longtemps se libérer de la tutelle de son père, ses fans ont lancé le #FreeBritney campagne et ont organisé des événements en ligne et en personne pour celle-ci.

Sam a posté une photo de lui portant une chemise avec le nom de la campagne sur son histoire Instagram juste avant La comparution de Britney devant le tribunal.

Instagram

Sam a soutenu Brittany en portant une chemise «Free Britney» avant l’audience[/caption]





Peu de temps avant que la star ne comparaisse devant le tribunal via audio, Britney a été aperçue en train de se concentrer sur un poste de shérif de LA.

Dans les images obtenues par The Sun, Britney a été aperçu mardi en train de quitter le département du shérif du comté de Ventura – qui se trouve à proximité de son domicile de 7,4 millions de dollars à Thousand Oaks, en Californie.

La chanteuse ne semblait être avec personne d’autre qu’un garde du corps alors qu’elle sortait du bâtiment avec des talons compensés marron, une chemise blanche, un petit short en jean et un long cardigan gris.

PA

La star est apparue sérieuse un jour avant l’audience[/caption]