Le père de Britney Spears a révélé qu’ils n’avaient pas parlé depuis des mois au milieu de la bataille pour sa tutelle.

Jamie Spears, 68 ans, a déclaré que cela faisait quatre mois qu’ils n’avaient pas été en contact, car il a admis qu’elle « lui manquait beaucoup ».

La chanteuse Baby One More Time, 39 ans, a été engagée dans une tutelle légale – également connue sous le nom de tutelle légale – en 2008, dirigée par son père Jamie, lui donnant le contrôle de ses finances et de ses affaires personnelles.

Mercredi, Jamie a déclaré qu’il protégeait et aimait Britney sans condition.

Il a déclaré à CNN: «J’aime ma fille et elle me manque beaucoup.

« J’ai et je continuerai de fournir un amour inébranlable et une protection féroce contre ceux qui ont des intérêts égoïstes et ceux qui cherchent à lui faire du mal ou à ma famille. »

Jamie a dit que lui et Britney étaient en « bons termes » jusqu’à ce que son avocat Samuel D. Ingham III fasse des démarches légales pour le faire retirer du rôle principal de la tutelle.

Son avocat avait déclaré que Britney subirait «des pertes et des blessures» si son père était autorisé à conserver son poste.

L’avocat de Jamie a fait valoir que la perturbation causée par son renvoi lui ferait le mal même que la suspension est censée empêcher.

The Mirror a contacté les représentants de Britney pour obtenir des commentaires.