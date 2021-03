Le père de Britney Spears dit qu’il «  n’aimerait rien de plus que de voir Britney ne pas avoir besoin d’une tutelle  »

Par l’intermédiaire de son avocat Vivian Lee Thoreen, Jamie Spears a déclaré que lui aussi souhaitait que la tutelle prenne fin.

« [Jamie] Je n’aimerais rien de plus que de voir Britney ne pas avoir besoin d’une tutelle », a déclaré Thoreen à CNN vendredi.« La fin de la tutelle dépend vraiment de Britney. Si elle veut mettre fin à sa tutelle, elle peut déposer une pétition pour y mettre fin. »

« Jamie ne suggère pas qu’il est le père parfait ou qu’il recevrait un prix du » Père de l’année « . Comme tout parent, il ne voit pas toujours ce que Britney pourrait vouloir. Mais Jamie croit que tout la seule décision qu’il a prise a été dans son meilleur intérêt », a ajouté Thoreen.

CNN a contacté des représentants de Spears qui n’avaient aucun commentaire sur les remarques de Thoreen et son avocat, Samuel D. Ingham III, a déclaré à CNN qu’il « ne pouvait pas commenter une affaire en cours ».

Jamie Spears a été nommé pour la première fois par un tribunal pour être co-conservateur de la succession et de la personne de Britney en 2008, à la suite d’une série de problèmes personnels pour le chanteur qui se sont déroulés publiquement.

Ingham a demandé la destitution du père de Britney en tant que conservateur en août dernier. Lors d’une audience sur la question en novembre, Ingham a déclaré que Britney avait «peur» de son père. Le juge a décidé de garder Spears en tant que conservateur et a nommé Bessemer Trust pour agir en tant que co-conservateur de sa succession de 60 millions de dollars.

« Jamie n’a jamais contesté ni objecté à ce que Bessemer soit nommé co-conservateur. Et lors de la dernière audience, il a été rapporté que Jamie essayait d’obtenir plus de pouvoir que son co-conservateur, et c’est complètement inexact. Ce que nous disions est que Jamie et son co-conservateur devraient avoir un pouvoir égal, c’était toujours cohérent », a déclaré Thoreen.

Elle a déclaré à CNN que son client n’avait aucun contrôle sur la question de savoir si sa fille avait besoin d’une tutelle et que cela dépendait entièrement du tribunal.

« L’enquêteur du tribunal interroge également tous ceux qui sont impliqués dans la tutelle, et ils font une analyse approfondie pour vraiment étudier la tutelle pour savoir ce qui se passe. Et ce que je peux vous dire, c’est que chaque année, le tribunal a maintenu la tutelle en place, » elle a dit.

CNN a confirmé auprès de la Cour supérieure de Los Angeles que les tutelles font l’objet d’un processus de révision mais ne ferait pas spécifiquement de commentaires sur la tutelle de Spears.

Bien que Jamie Spears ait déclaré à CNN en décembre qu’il n’avait pas parlé à sa fille depuis le dépôt de la plainte de l’été dernier, Thoreen a déclaré que la famille avait été mise en quarantaine ensemble au domicile familial en Louisiane au début de la pandémie.

CNN a obtenu des vidéos de la famille de leurs deux semaines ensemble. En eux, la chanteuse est vue faire du vélo et jouer dans la cour aux côtés de son père, de sa mère Lynne Spears, de sa sœur Jamie Lynn Spears et de ses nièces.

«Lorsque la pandémie a frappé et que tout le monde a dû rester à la maison, Britney voulait rentrer chez elle. Elle voulait voir sa famille», a déclaré Thoreen. « Jamie aime incontestablement Britney, et elle lui manque beaucoup. Mais il la respecte aussi, et il veut lui donner de l’autonomie et de l’espace. Et comme je l’ai déjà dit, comme toute autre famille, il y a des hauts et des bas. Alors, Jamie est respectueux de l’espace de Britney, et il est également respectueux de la demande de son avocat de ne pas la contacter. Mais la clé est que Britney sait qu’elle peut contacter son père à tout moment et qu’il sera là pour elle. Qu’il y ait ou non une tutelle , Jamie va adorer Britney. »

Selon des documents judiciaires obtenus par CNN en décembre, Ingham a déclaré que Britney ne se reproduirait pas tant que son père garderait le contrôle de sa fortune.

Bien que Britney n’ait pas commenté publiquement la bataille en cours pour la tutelle, elle a répondu aux récentes spéculations sur son intention de se produire à nouveau.

«J’adorerai toujours être sur scène», a-t-elle écrit sur Instagram le 9 février. «Mais je prends le temps d’apprendre et d’être une personne normale … J’adore profiter des bases de la vie de tous les jours !! !! Chaque personne a son histoire et son point de vue sur les histoires des autres !!!! Nous avons tous tellement de belles vies différentes. N’oubliez pas, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la personne qui vit derrière l’objectif. »

La prochaine audience du tribunal de tutelle est prévue le 17 mars.