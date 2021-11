Le père de Brian Laundrie, Chris, est embrassé par un sympathisant qui dit « Je peux le voir des deux côtés »

Le père de BRIAN Laundrie a été étreint par un sympathisant qui l’a ramené chez lui pour lui dire que la mort de son fils était une « tragédie » qu’ils « pouvaient voir des deux côtés ».

Les restes squelettiques de Brian Laundrie ont été retrouvés dans le parc Myakkahatchee Creek en Floride le 20 octobre – un peu plus d’un mois après que sa fiancée, Gabby Petito, a été retrouvée étranglée à mort dans un camping du Wyoming.

Une enquête est toujours en cours sur la cause du décès de Brian. Il n’a jamais été officiellement cité comme suspect dans le meurtre de Gabby, mais il était la seule personne d’intérêt dans l’affaire.

Pendant des semaines, la maison de ses parents à North Port, Chris et Roberta, avait fait l’objet d’une frénésie médiatique et de fréquentes manifestations avec des équipes de presse garées devant 24 heures sur 24 et des membres du public en colère scandant au pied de leur allée.

Depuis que les restes de Brian ont été retrouvés il y a plus d’un mois, la scène à l’extérieur de la maison familiale de Laundrie est revenue à un état de normalité relative ; un sanctuaire dédié à Gabby érigé par des militants cherchant justice pour le vlogger tué n’est plus exposé, et les équipes de presse ont depuis tourné leur attention ailleurs.

Mais alors que les questions continuent de s’attarder, la fascination pour l’affaire semble susceptible de rester pour certains.

CLIP ÉTRANGE

Dans une vidéo bizarre mise en ligne par un couple de Youtubeurs qui exploitent le compte « From Bridgeport to North Port », le couple semblait conduire sans but autour de North Port à la recherche de Chris.

Mis en ligne le 14 novembre, les vloggers sont d’abord vus en train de passer devant la maison des blanchisseries, s’exclamant : « le pick-up est parti – à la réserve allons-y, allons-y, allons-y! »

En peu de temps, le couple se retrouve à conduire directement derrière la camionnette rouge de Laundrie – qui a été largement photographiée lors de la couverture du meurtre de Petito – et a du mal à contenir son excitation.

« Nous nous arrêtons juste derrière eux », entend-on dire une femme. « Oh mon Dieu, nous sommes juste derrière Chris Laundrie. »

Apparemment conscient qu’il est suivi, Chris s’arrête sur le bord de la route et les vloggers filment sa réaction alors qu’ils passent devant lui.

Le couple continue d’avancer, dépassant Laundrie et passant devant sa maison, avant de faire marche arrière lorsqu’il s’engage dans son allée.

Chris sort de son camion et regarde le couple avec ses bras levés le long de ses côtés.

On entend le vlogger masculin dire à Chris qu’il « voulait juste dire que je suis désolé pour votre perte ».

Alors que l’homme s’approche de Chris, on l’entend dire « vraiment ? » et lui demandant s’il était nécessaire de le suivre.

L’homme et Chris échangent des mots pendant plusieurs secondes alors qu’on entend la vlogueuse dire à ses enfants de se taire en arrière-plan.

Le couple se serre ensuite dans ses bras, avant que Chris ne pointe avec colère vers la caméra et n’entre à l’intérieur.

‘CETTE GARÇON EST ÉCRASÉE’

« Ces gens sont en train de mourir », dit l’homme à la femme en remontant dans le camion. « Ce gars est écrasé. »

Quand l’un des enfants lui demande pourquoi il a serré Chris Laundrie dans ses bras, il répond : « Parce que c’est le genre de gars que papa est. »

Résumant sa conversation avec Chris, l’homme a dit qu’il lui avait demandé « Tu veux dire ça ? » quand il a présenté ses condoléances.

« J’ai dit: ‘Je le fais, je le fais absolument' », a déclaré l’homme. « J’ai dit : ‘Je suis père d’un fils et je suis père de petites filles. Je vois les deux côtés.

« ‘Une minute, je suis en colère contre vous les gars, la minute suivante, mon cœur va vers vous … parce que c’est une chose horrible, une horrible tragédie.

« ‘J’ai dit : ‘Je suis tellement désolé pour vous, je suis tellement désolé pour votre femme, je suis tellement désolé pour votre fille.' »

Discutant de leur étreinte, l’homme a ajouté : « Je pense que personne n’a serré cet homme dans ses bras depuis très, très, très longtemps. »

La femme qui enregistre sonne : « Vous auriez dû lui demander s’il avait besoin d’aide pour chercher.

« Vous êtes la seule en Amérique à l’avoir fait parler », se réjouit-elle alors, « à part la police et le FBI ».

La publication sur YouTube a depuis été inondée de messages de commentateurs félicitant le couple d’avoir fait preuve de « compassion » et de « l’humanité à son meilleur ».

D’autres, cependant, ont remis en question la sincérité du couple et exprimé leur colère face au fait qu’ils suivaient Chris.

« Je pense que si elle voulait être sincère, vous ne l’auriez pas filmé. Il a l’air sincère et elle a froid », a écrit l’un d’eux.

« Vous l’avez piégé et il vous a surpris en train d’attraper un appât à clics. Maintenant, il se sent très probablement dupé et probablement plus triste, et sa femme sera également contrariée », a ajouté un second.

RELATION ABUSIVE?

Aucune mise à jour n’a été publiée dans l’enquête sur la cause du décès de Brian Laundrie depuis plusieurs semaines.

Les coroners n’ont pas été en mesure de confirmer la manière, l’heure ou la cause du décès après qu’une autopsie n’ait été concluante. Ses restes ont ensuite été remis à un médecin légiste pour un examen plus approfondi, où ils restent.

Entre-temps, les détectives ont continué d’accuser Chris et Roberta Laundrie d’avoir aidé leur fils à échapper à la police, alléguant même – sans preuve – qu’ils avaient déposé des preuves sur les lieux où son corps a été retrouvé.

La famille de Gabby, quant à elle, a continué à parler de son chagrin face à la mort du jeune homme de 22 ans.

Son père Joe Petito est apparu sur Dr. Oz la semaine dernière aux côtés de sa mère, Nicole Schmidt, de son beau-père, Jim Schmidt, et de sa belle-mère, Tara Petito.

Joe Petito a déclaré à l’émission que Brian avait « toutes les caractéristiques d’une relation abusive ».

Alors que le père de Gabby comparait Brian à un agresseur domestique typique, il a déclaré: « La façon dont l’agresseur travaille est de faire honte à la victime.

Il a ajouté que lorsque les victimes d’abus sont humiliées, elles sont moins susceptibles de « sortir et de vous dire ce qui se passe ».

« Et continuellement faire honte à la victime là où elle commence à croire que la honte est la leur. »

Mais finalement, la famille a déclaré qu’elle n’avait vu aucun « drapeau rouge » dans la relation de leur fille avec Brian.

Même, la belle-mère de Gabby a admis être déçue de ne pouvoir parler d’aucun signe d’abus, car elle avait été dans une relation abusive avant son mariage avec Joe.

L’interview exclusive a également évoqué la façon dont Brian a pu « cacher » son vrai moi.

DES QUESTIONS RESTENT

Plus précisément, ce qui s’est passé entre Gabby et Brian lors de leur voyage à travers le pays n’a pas encore été déterminé par les enquêteurs.

Ils étaient depuis environ deux mois dans leur voyage de quatre mois à travers le pays prévu dans les parcs nationaux des États-Unis avant que Gabby ne disparaisse vers le 27 août.

Brian est rentré tranquillement chez lui en Floride seul le 1er septembre, sans alerter la police ou la famille de Gabby qu’elle avait disparu.

Gabby a finalement été signalée disparue par sa mère à New York le 11 septembre. Cela s’est produit après 10 jours où Brian et ses parents auraient été bloqués sur l’endroit où se trouvait sa fille.

Brian a ensuite disparu le 13 septembre, disant à ses parents qu’il allait faire de la randonnée dans la réserve Carlton. Ils l’ont décrit comme étant « bouleversé » et « de mauvaise humeur » lorsqu’il a quitté leur domicile pour la dernière fois.

Six jours plus tard, le 19 septembre, les restes de Gabby ont été retrouvés dans un camping près du parc national de Grand Teton.

Une autopsie ultérieure a déterminé qu’elle avait été étranglée à mort par une « force humaine » environ trois à quatre semaines plus tôt.

LA SONDE CONTINUE

Une recherche nationale de cinq semaines pour Laundrie s’ensuivit alors. Bien qu’il n’ait pas été nommé suspect dans sa mort, un mandat d’arrêt a été émis contre son arrestation sur des allégations de fraude bancaire.

Cette recherche a pris fin le 20 octobre après la découverte de restes squelettiques dans le parc Myakkahatchee Creek, adjacent à la réserve Carlton, dans le comté de Sarasota, en Floride.

Les autorités ont identifié les restes comme étant ceux de la blanchisserie le lendemain.

La percée de l’enquête n’est intervenue que lorsque les parents de Brian, Chris et Roberta Laundrie, ont accepté de se joindre à la police pour fouiller Myakkahatchee le 20 octobre.

Malgré des unités au sol, des hélicoptères, des chiens morts et des drones qui ont parcouru le parc pendant plus d’un mois, il a fallu moins de 90 minutes à Chris et Roberta pour trouver un sac étanche et un autre objet appartenant à Brian au bord d’un sentier.

Le médecin légiste qui enquête actuellement sur les restes de Brian devrait fournir des résultats dans les semaines à venir.

