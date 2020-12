La personne qui a capturé le moment a déclaré que M. Johnson n’avait pas porté son masque lors de son voyage dans le couloir de la gare en direction du quai et n’a semblé se couvrir le visage qu’après que l’individu a commencé à filmer.

M. Johnson a été photographié avec son visage non converti dans un autre train de métro en octobre, lorsqu’il a admis qu’il avait «dérapé» et qu’il «apprenait tous les jours». Il a également été filmé en train de ne pas porter de masque dans un magasin de Londres et un aéroport grec.