Le père de Boris Johnson, Stanley, révèle que le Premier ministre lui a demandé deux exemplaires de son livre The Virus

BORIS Johnson a demandé à papa Stanley deux exemplaires de son roman The Virus – à envoyer à ses meilleurs experts médicaux.

Le Premier ministre a voulu remettre le thriller republié sur une pandémie terrifiante au professeur Chris Whitty et à Sir Patrick Vallance.

Stanley a déclaré: « Je ne pense pas que Boris ait pris la peine de le lire nécessairement, mais il m’a demandé assez tôt dans la pandémie (Covid) s’il pouvait en avoir quelques exemplaires » Crédit : Andrew Parsons

Stanley, 80 ans, a déclaré au Sun: «Je ne pense pas que Boris ait pris la peine de le lire nécessairement, mais il m’a demandé assez tôt dans la pandémie (Covid) s’il pouvait en avoir quelques exemplaires.

« Il a dit qu’il voulait les donner à (médecin en chef) Chris Whitty et (conseiller scientifique en chef) Patrick Vallance.

« J’espère qu’ils les ont peut-être lus et ont emporté quelques idées.

« En fait, j’ai écrit le livre à la fin des années soixante-dix. Il était basé sur une histoire vraie d’une épidémie mortelle de virus.

« Dans ce cas, le virus a émergé de deux laboratoires en Allemagne de l’Ouest et en Serbie et s’est propagé rapidement avant de pouvoir être contenu.

« Il s’agit essentiellement de la bataille d’un scientifique pour trouver un vaccin, et cela arrive évidemment à point nommé maintenant. »

En septembre, l’ancien député européen et diplômé d’Oxford Stanley sort un thriller politique se déroulant au Cambodge intitulé From An Antique Land.

Le roman de Stanley est basé sur une histoire vraie d’une épidémie et la bataille d’un scientifique pour trouver un vaccin