Le père du Premier ministre dit qu’il est «très passionné par les lapins» et que «étreindre le lapin» est un terme affectueux, après que Boris Johnson a utilisé cette expression pour jeter un coup d’œil aux idéalistes écologistes.

Lors d’un sommet virtuel sur l’action pour freiner la montée des gaz à effet de serre et du niveau de la mer, le Premier ministre a déclaré aux dirigeants du monde: «Il est vital pour nous tous de montrer qu’il ne s’agit pas seulement d’un acte vert coûteux, politiquement correct, de câlins de lapin, ou comment vous voulez le mettre. Il n’y a rien de mal à serrer un lapin dans ses bras, mais vous savez où je veux en venir.

Sa dérision pour les militants écologistes a provoqué une réaction violente, et Greta Thunberg a changé son profil sur les réseaux sociaux pour lire «bunny hugger».

Le père de Boris Johnson, Stanley, un militant éco de longue date, lorsqu’on lui a demandé sur LBC si le terme était offensant, a déclaré: « Je suis très friand des lapins alors quand je suis assis ici à Exmoor regardant par ma fenêtre, je peux voir – eh bien , il y en avait des milliers avant que la myxomatose ne traite de cela – alors oui, je pense que les câlins de lapin sont un bon terme.

Il a dit que son fils avait fait cette remarque en aparté.

Quant à savoir s’il est possible d’être vert et conservateur, Stanley Johnson a déclaré: «Je ne pense pas que cela me dérangerait d’être considéré comme un écologiste. Je ne suis pas sûr de vouloir devenir PC. »

Il a ajouté: «Je pense que nous assistons à un changement radical dans la politique conservatrice et cette organisation particulière dont je suis l’ambassadeur, le Conservative Environmental Network, compte un grand nombre de députés qui se sont inscrits à nous.