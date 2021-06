Le père de Blake Lively, l’acteur Ernie Lively décède à 74 ans | Nouvelles des gens

Los Angeles : Ernie Lively, père et acteur de l’actrice hollywoodienne Blake Lively, qui a travaillé dans des films tels que « The Sisterhood Of The Traveling Pants » et « Turner & Hooch », est décédé à l’âge de 74 ans.

Un représentant d’Ernie Lively a confirmé sa mort à varie.com.

Dans les deux volets de « The Sisterhood Of The Traveling Pants », sortis en 2005 et 2008, Ernie a joué le père de Bridget, un personnage essayé par sa fille Blake.

Outre Blake, les autres enfants d’Ernie, dont Jason, Eric, Robyn et Lori Lively, ont également poursuivi une carrière au cinéma et à la télévision.

Ernie est né dans le Maryland, Baltimore, en janvier 1947. Il a obtenu son premier crédit d’acteur à 28 ans avec une apparition dans « The Waltons ». Quatre ans plus tard, il a été casté dans « The Dukes Of Hazzard ».

Ses autres crédits d’émission incluent « Fame », « Hill Street Blues », « Baywatch », « The X-Files », « Murder She Wrote », « Seinfeld », « That ’70s Show » et « The West Wing ».

Ernie a également joué dans des films tels que « Shocker », « Air America », « Showdown In Little Tokyo », « Passenger 57 », « The Beverly Hillbillies », « Mulholland Falls », « American Pie 2 » et « The Perfect Game » . Sa dernière sortie sur grand écran remonte à 2020, dans le film d’horreur « Phobic ».

Ernie laisse dans le deuil son épouse Elaine et leurs enfants, ainsi que sa sœur Judith et neuf petits-enfants.