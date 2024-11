Le père de Beyoncé dit que Trump a menti à propos des huées de la foule lors du rassemblement de Kamala Harris

Trump a rôti Queen Bey mercredi à Green Bay, Wisconsin… disant à ses partisans que Beyoncé et Kamala Harris ont été huées à la cérémonie. Rassemblement du vice-président à Houston après que Bey n’ait pas joué.

Même si Beyoncé n’a interprété aucun de ses tubes lors du rassemblement de vendredi, elle a clairement indiqué qu’elle parlait en tant que mère et non en tant que célébrité. Elle a ensuite prononcé un discours passionné, abordant les thèmes de l’autonomisation des femmes et de l’espoir pour l’avenir.