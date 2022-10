Le père de 10 Coolio a mené 3 batailles judiciaires secrètes avec des bébés mamans alors que les dossiers montrent le montant choquant qu’il gagnait par mois

LOTHARIO Coolio a combattu trois poursuites secrètes en matière de pension alimentaire pour enfants avec ses bébés mamans, selon les archives obtenues par The US Sun.

Le nombre exact d’enfants que le défunt rappeur a engendrés est inconnu; cependant, on pense que Coolio a eu au moins dix enfants – dont quatre avec son ex-femme Josefa Salinas.

La star du rap Coolio est décédée mercredi Crédit : Splash

L’ex-femme de Coolio, Josefa Salinas, avec qui il partage quatre enfants, n’a pas déposé de plainte pour pension alimentaire contre le rappeur 1 crédit

Le Compton MC est devenu célèbre en tant que membre du groupe de gangsta rap WC et du Maad Circle Crédit : AP

Les archives ont révélé que le rappeur avait traversé trois batailles de pension alimentaire pour enfants à Los Angeles avec des ex-partenaires exigeant une pension alimentaire pour leurs enfants.

Le département des services de soutien à l’enfance de LA a déposé une première plainte pour pension alimentaire contre Coolio en février 1999 au nom d’une femme inconnue nommée Juanita Randle.

L’affaire a mis cinq ans à passer devant les tribunaux avant que les parties ne finissent par s’entendre.

Puis, en 2010, il a été impliqué dans une bataille juridique avec Taleya White, qui, d’après les vérifications des antécédents, est la mère de son enfant, Darius Ivey, un musicien comme son père.

Coolio a été traduit en justice par les services de soutien à l’enfance du comté en octobre de la même année. Cependant, l’affaire a finalement été classée en janvier 2012, vraisemblablement après que Coolio eut payé toute sa pension alimentaire.

Dans une affaire similaire, qui a reçu plus de publicité, l’ancienne amoureuse Annabella Bellesi l’a poursuivi en justice en 2010 dans une bataille de deux ans sur la pension alimentaire pour enfants.

Elle a déclaré à TMZ à l’époque qu’elle devait déposer une demande de pension alimentaire pour prouver à l’État de Californie qu’elle avait exploré et épuisé toutes les options pour se qualifier pour Medi-Cal.

À l’époque, une agence locale de pension alimentaire pour enfants à Los Angeles a déposé des documents visant à convaincre un tribunal d’ordonner le Aw, Here It Goes! rappeur de payer 300 $ de pension alimentaire pour son fils Christopher Kal El Ivey Bellesi.

Les documents déposés suggéraient que Coolio ne gagnait que 1 387 $ par mois à l’époque.

COOLIO MORT À 59 ANS

Le légendaire rappeur, né Artis Leon Ivey Jr, est décédé mercredi à Los Angeles des suites de ce que les ambulanciers soupçonnent d’être un arrêt cardiaque, a déclaré son talent manager au US Sun.

“Nous sommes attristés par la perte de notre cher ami et client, Cooli”, a déclaré la talent manager du rappeur, Sheila Finegan, dans un communiqué.

“Il a touché le monde avec le don de son talent et il nous manquera profondément.”

Le manager de longue date de Coolio, Jarez, a déclaré à TMZ que l’icône du rap est allée aux toilettes et n’est jamais sortie.

De plus en plus inquiet, l’ami est finalement allé voir Coolio et l’a trouvé par terre.

La police a été repérée à la maison où le chanteur prolifique a été retrouvé mort vers 16 heures PST. Un rapport sur le site Web du coroner de Los Angeles confirme qu’il est décédé dans une résidence privée.

Une cause officielle de décès n’a pas encore été publiée.

Les archives ont révélé que le rappeur avait traversé trois batailles de pension alimentaire pour enfants à Los Angeles 1 crédit