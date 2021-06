Le «père» de 10 bébés qui a battu tous les records craint que la grossesse ne soit un canular

LA MAMAN d’un nombre record de 10 bébés dit qu’elle refuse de dire où se trouvent les bébés après que la famille du «père» a affirmé que la grossesse était un canular.

Papa Tebogo Tsotetsi, affirme qu’il n’a toujours pas rencontré ses enfants une semaine après leur naissance, mais la mère, Gosiame Sithole, a maintenant riposté en disant que son partenaire voulait utiliser les bébés à des fins financières et s’est engagé à les garder cachés jusqu’à ce qu’elle ressente la le temps est venu.

Tebogo Tsotetsi craint que la naissance de sa compagne à dix enfants ne soit un canular Crédit : Thobile Mathonsi / Agence de presse africaine

Cela vient après que la mère Gosiame Sithole a été portée disparue Crédit : Thobile Mathonsi / Agence de presse africaine

Tsotetsi a déclaré que sa petite amie avait disparu après la naissance. Il dit que la dernière fois qu’il l’a vue, c’était le 7 juin, juste avant qu’elle n’accouche et qu’elle ait été transportée d’urgence à l’hôpital de Pretoria, en Afrique du Sud, rapporte Pretoria News.

C’est là qu’elle aurait donné naissance à sept garçons et trois filles, après 29 semaines de grossesse, malgré aucune preuve officielle de leurs accouchements.

À l’époque, le père ravi avait déclaré: « Elle était enceinte de sept mois et sept jours. Je suis heureux. Je suis émotif. Je ne peux pas parler beaucoup. »

Tsotetsi ne pouvait communiquer avec son partenaire que via Whatsapp et a été rapidement informé qu’il ne pouvait pas lui rendre visite en raison des restrictions de Covid.

Dans un message envoyé sur son téléphone, il a déclaré: « J’avais vraiment besoin de vous voir mais ma priorité est notre sécurité. »

LA GROSSESSE ‘HOAX’

Cependant, dans une nouvelle déclaration faite au nom de Tebego par sa famille mardi, il a confirmé qu’il n’avait pas vu son partenaire ni les décuplés depuis la naissance et qu’il avait « conclus » qu’ils n’existaient pas.

Il disait : « Il (Tebego) a fait plusieurs tentatives pour rendre visite à sa petite amie, mais elle n’a pas révélé où elle se trouvait et l’état de ses bébés. »

« La famille a résolu et conclu qu’il n’y a pas de décuplets nés entre Tebogo Tsotetsi et Gosiame Sithole, jusqu’à preuve du contraire et souhaite s’excuser pour tout inconvénient et embarras. »

Le rapport d’une personne disparue a maintenant été ouvert par la famille alors que l’inquiétude grandissait quant à la légitimité des naissances.

Aujourd’hui, Gosiamo Sithole, s’adressant à un journaliste sud-africain dans un lieu tenu secret, a déclaré qu’elle était « aveuglée » par la déclaration de la famille Tsotseti alors qu’elle aurait été en contact avec Tebogo mardi.

Elle a dit à Piet Rampedi que la famille de son partenaire était la principale raison pour laquelle elle était insaisissable depuis la naissance présumée des décuplés.

Gosiamo #Sithole dit que les Tsotetsis sont amers parce qu’ils voulaient l’utiliser pour gagner de l’argent. Elle dit qu’ils sont utilisés par les politiciens. Sithole dit qu’elle ne subira pas de pression de la part de la famille Tsotetsi pour qu’elle révèle où se trouvent ses bébés, car ils ne l’ont jamais aimée de toute façon. pic.twitter.com/DB7xK8hl8v – M. Poutine (@pietrampedi) 15 juin 2021

Gosiamo #Sithole répond à la déclaration de la famille Tsotetsi. Elle nie avoir disparu, et cela n’a pas donné naissance aux bébés. Elle dit qu’il a été libéré après que les Tsotetsis eurent rencontré des politiciens. Se dit en colère parce qu’ils voulaient profiter financièrement des dons du public. pic.twitter.com/YCNs14ezYC – M. Poutine (@pietrampedi) 15 juin 2021

Sithole a qualifié les Tsotetsi d' »amères » et a affirmé qu’ils voulaient l’utiliser, elle et les enfants, pour gagner de l’argent et insiste sur le fait qu’elle ne révélera pas où se trouvent les enfants tant qu’elle ne sera pas prête.

Elle a ajouté qu’elle avait été blessée par la déclaration de la famille et a laissé entendre que sa relation avec la famille Tsotsetsi était toujours tendue.

« J’ai l’impression qu’ils ne m’ont jamais aimé et je me suis imposée à eux », a-t-elle déclaré.

Elle s’est également offusquée de la suggestion de la famille selon laquelle elle n’avait pas accouché, affirmant que les Tsotetsi n’étaient pas sûrs de ce dont ils parlaient.

Tebogo a déclaré qu’il n’avait pas les enfants dans la vraie vie et s’est fié à Sithole pour obtenir des informations sur les bébés. Il affirme que plusieurs tentatives pour lui rendre visite, elle et les bébés ont été déjouées car on ignore où se trouve Sithole.

Selon Piet Rampedi, la déclaration a laissé une « marge de manœuvre » pour revenir en arrière si les bébés sont bien réels.

Elle n’a pas non plus confirmé la naissance de dix enfants, les qualifiant uniquement de « bébés ».

Il a également exhorté les gens à cesser de donner de l’argent aux deux.

La mère aurait accouché de décuplets dans un hôpital de Pretoria la semaine dernière Crédit : Agence de presse africaine/ANA

Cependant, son partenaire ne l’a pas vue depuis Crédit : Agence de presse africaine/ANA

La naissance avait déjà suscité des soupçons suite aux affirmations selon lesquelles la mère avait établi un nouveau record du monde pour la plus grande naissance jamais enregistrée.

La mère, qui a également des jumeaux de six ans, avait précédemment déclaré aux journalistes que sa grossesse était naturelle car elle ne suivait pas de traitement de fertilité.

Lors d’une interview dans leur maison familiale à Tembisa le mois dernier, elle a déclaré qu’elle était « choquée et fascinée » par la grossesse.

Elle a dit qu’elle était incrédule lorsque les médecins lui ont dit qu’elle attendait des sextuplés – ce qui signifie six bébés – avant que d’autres analyses ne révèlent qu’il s’agissait en fait d’octouplés ou de huit bébés.

« Je n’y croyais pas, j’en doutais, j’étais convaincu que si c’était plus, ce serait des jumeaux ou des triplés, pas plus que ça.

« Quand le médecin me l’a dit, j’ai pris le temps d’y croire, même quand j’ai vu les scans, je n’y ai pas cru.

« Mais, au fil du temps, j’ai réalisé que c’était effectivement vrai. J’ai cependant lutté pour dormir la nuit », a-t-elle déclaré.

La maman de 37 ans a dit qu’elle était inquiète pour le bien-être de ses bébés mais qu’elle était aux anges et qu’elle avait hâte de rencontrer ses enfants.

« Comment s’intégreraient-ils dans l’utérus ? Survivraient-ils ?

« Et s’ils sortaient conjoints à la tête, dans le ventre ou les mains ? Genre, que se passerait-il ?

« Je me suis posé toutes ces questions jusqu’à ce que le médecin m’assure que mon utérus commençait à se dilater à l’intérieur.

« Dieu a fait un miracle et mes enfants sont restés dans l’utérus sans aucune complication. »

Son mari avait ajouté que malgré le choc initial, il était très heureux et impatient de revoir ses enfants.

« Je ne pouvais pas le croire. Je me sentais comme l’un des enfants choisis de Dieu.

« Je me suis senti béni de recevoir ce genre de bénédictions alors que beaucoup de gens ont besoin d’enfants.

« C’est un miracle que j’apprécie. J’ai dû faire mes propres recherches pour savoir si une personne pouvait vraiment concevoir huit enfants.

« C’était une nouveauté. Je connaissais les jumeaux, les triplés et même les quadruplés.

« Mais après avoir découvert que ces choses se produisaient et vu les dossiers médicaux de ma femme, je suis devenu encore plus excité.

« J’ai hâte de les avoir dans mes bras », a-t-il déclaré.

‘SITUATION UNIQUE’

Le professeur Dini Mawela, de l’Université des sciences de la santé Sefako Makgatho, a déclaré que le cas était rare et généralement causé par des traitements de fertilité avant d’ajouter que les bébés passeront les prochains mois dans l’incubateur.

« C’est une situation assez unique. Je ne sais pas à quelle fréquence cela arrive. C’est un risque extrêmement élevé (grossesse).

« C’est une situation très complexe et à haut risque. Le danger est que, parce qu’il n’y a pas assez d’espace dans l’utérus pour les enfants, la tendance est qu’ils seront petits.

« Ce qui se passerait, c’est qu’ils les retireraient avant terme parce qu’il y a un risque s’ils les gardent plus longtemps là-bas.

« Les bébés sortiront petits, les chances de survie compromises. Mais tout cela dépend de combien de temps elle les a portés. »

Une femme de 25 ans a accouché de non-uplets en mai

Les neuf bébés ont été livrés par césarienne

Gosiame a battu le record du monde après le mois dernier, une autre maman a donné naissance à neuf bébés au Maroc.

Halima Cissé, 25 ans, a donné naissance à cinq filles et quatre garçons, même si elle attendait sept bébés après que les médecins aient raté deux tout-petits à l’échographie.

Selon la presse locale, les médecins s’étaient inquiétés de la santé de Cissé, ainsi que des chances de survie de ses bébés, mais les neuf bébés se portaient bien.