Le père d’Armie Hammer, Michael Armand, est mort à 67 ans – Hollywood Life

Crédit d'image : Richard Shotwell/Invision/AP/Shutterstock

Appelez-moi par votre nom étoile Armie Marteau36 ans, a perdu son père, Michael Armandau cancer, TMZ a rapporté le 22 novembre. Le défunt homme d’affaires est décédé dimanche, ont indiqué des sources proches de la famille. Michael, décédé à l’âge de 67 ans, luttait contre le cancer “pendant un certain temps” et a été enterré au Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park, selon le média.

Michael est né le 8 septembre 1955 à Los Angeles de ses parents Julien Armand Marteau et Glenna Sue Ervin. Il était notamment le petit-fils du fondateur d’Occidental Petroleum, Armand Marteaudécédé en 1990. Au moment de la publication, Armie n’avait pas encore publié de déclaration publique concernant le décès de son père. HollywoodLa Vie a contacté les représentants d’Armie pour commentaires.

En 2020, Armie a été mis en quarantaine avec son défunt père et son ex-femme, Elizabeth Chambers40 ans, aux îles Caïmans, selon un entretien avec GQ britannique. L’acteur en disgrâce a qualifié la période de verrouillage de “situation très compliquée et intense” lorsqu’il s’est adressé au point de vente il y a deux ans. “C’était une situation très compliquée et intense, avec de grandes personnalités toutes enfermées dans un tout petit endroit. C’était dur, mec. Je n’avais jamais fait face à quelque chose comme ça auparavant dans ma vie, donc je n’avais pas les outils », a déclaré Armie à propos du verrouillage de COVID-19. “C’était juste cette chose qui s’est faufilée sur tout le monde. Je pense que je ne l’ai pas très bien géré. »

L’acteur, son père, ainsi que les autres hommes Hammer de leur famille étaient au centre du documentaire Discovery +, Maison du Marteau, qui est sorti le 2 septembre. Le film examine les allégations contre Armie, qui incluent des allégations d’abus et de viol. la tante d’Armie, Casey Marteau, a également été présentée dans le doc, dans lequel elle a révélé une partie de l’histoire sombre de la famille. “Quand tout cela est sorti à propos d’Armie, je n’ai pas été choquée”, a-t-elle déclaré. “Vous ne vous réveillez pas et ne devenez pas ce sombre, contrôleur, agresseur. Ce comportement est profondément enraciné.

Depuis que les allégations et le documentaire ont été révélés, Armie est restée à l’écart des projecteurs. Lui et Elizabeth se sont mariés de 2010 jusqu’à leur divorce officiel en 2020. Ils partagent deux enfants : Harper Grace Marteau7 et Marteau Ford Armand Douglas5. Le regretté Michael était auparavant marié à la mère d’Armie, Dr Ann Mobleyde 1985 à 2012. Il laisse dans le deuil sa plus récente épouse, Brumeuxet son autre fils, Marteau de Viktor34.