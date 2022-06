Le père d’Amy Gutman a fui les nazis. Elle est la nouvelle ambassadrice des États-Unis en Allemagne.

Mme Gutmann s’est inquiétée du fait que les Allemands et les Américains « surestiment la durabilité des démocraties – elles ne le sont pas, à moins que vous ne vous battiez pour elles », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Tout ce que nous faisons fait une différence. Et tout ce que nous ne faisons pas fait une différence.

Malgré tout son empressement à visiter Feuchtwangen, la veille de son voyage, Mme Gutmann a à peine dormi.

“J’étais inquiète à l’idée d’aller là-bas et de sentir qu’ils n’avaient pas vraiment accepté le passé”, se souvient-elle, “que je serais déçue et que je n’aurais pas pu le cacher – et cela aurait été juste un moment terrible.

Au moment où elle a quitté la ville, elle était rassurée.

S’adressant à la petite photo de son père entre ses mains, elle a déclaré: «Vous seriez si fière non seulement de votre fille, mais de votre pays, les États-Unis, qui sont devenus votre pays, et du pays que vous avez dû quitter – et ce qu’ils sont devenus : deux des plus grands alliés qui se battent encore, ce que vous me diriez est un combat qui ne pourrait jamais finir. »