Le père d’Alex Scott réplique aux affirmations selon lesquelles il l’a “intimidée et maltraitée” après qu’elle ait fondu en larmes ce matin

Le père séparé d’ALEX Scott a frappé après qu’elle ait affirmé dans ses nouveaux mémoires qu’il l’avait “intimidée et maltraitée”.

L’expert du football et ancienne star de Strictly a affirmé que Tony Scott était “stupidement cruel” lorsqu’elle était jeune.

Alex, 37 ans, affirme que Tony lui a fait jeter ses jouets et qu’elle et son frère l’entendraient “battre” sa mère.

Lundi, Alex a fondu en larmes en parlant de son livre à Phillip Schofield et Holly Willoughby dans This Morning.

Cependant, le père d’Alex, Tony, a maintenant riposté et a insisté sur le fait qu’il était un père «strict» – mais pas violent.

S’adressant à MailOnline, il a nié avec véhémence ses allégations et a déclaré: «Je ne sais pas pourquoi elle dit tout cela.

“J’ai été élevé dans une famille jamaïcaine stricte mais aimante et Alex devrait savoir à quoi ils ressemblent. Je lui ai enseigné la discipline, j’ai fait beaucoup pour l’aider.

Il a ajouté qu’il n’était “jamais violent”, en disant: “Je n’ai jamais battu Alex ou quelqu’un d’autre dans la famille ou fait quelque chose comme ça.”

Les mémoires d’Alex, intitulées How (Not) To Be Strong, détaillent son ascension vers la gloire en tant que footballeuse professionnelle.

Elle avait huit ans lorsqu’elle a été repérée par Arsenal.





Dans un podcast avec la star de Dragon’s Den, Steven Bartlett, Alex a pleuré en se rappelant la “nuit la plus dure” de son enfance.

Alex a dit à Steve dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube : “Je suis dans une pièce, j’écoute tout ce qui se passe, espérant juste qu’elle soit en vie.

“J’ai tout entendu, je l’ai entendue essayer de courir.”

Alex a parlé de nombreux autres aspects inconnus de sa vie cette semaine, notamment lorsqu’elle a été victime d’abus racistes et de trollage en ligne.

Elle a également refoulé ses larmes sur The One Show alors qu’elle se souvenait d’avoir touché le fond lors d’une bataille d’alcool.

Alex a également parlé de sa vie amoureuse et de la façon dont elle avait entretenu une relation secrète avec sa compatriote star de la Lionne Kelly Smith – et d’un rendez-vous désastreux avec Sam Robertson de Coronation Street.

