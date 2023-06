Le père d’Alex Morgan, le papa footballeur par excellence : « Il est littéralement à tout »

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

Le Stadio Euganeo de Padoue, en Italie, compte 30 000 places, mais seulement 5 000 places environ étaient occupées le 20 novembre 2010 alors que l’équipe nationale féminine des États-Unis s’est retrouvée dans une éliminatoire à domicile avec les Italiennes essayant de se qualifier pour la Coupe du monde 2011. Il y avait un petit groupe d’Américains, principalement d’une base militaire voisine, mais comme Padoue est à environ une heure de route ou à 30 minutes en train de Venise, ce n’est pas le plus pratique pour les fans de football.

Pourtant, un fan de l’USWNT présent s’est démarqué auprès des joueurs.

« Ce mec bizarre et barbu débarque en Italie, et on se dit tous : « C’est qui cette mère—– ? » », se souvient Megan Rapinoe à FOX Sports. « ‘Comme, c’est tellement bizarre.’

« Et puis Alex a dit: » C’est mon père. « »

Alex Morgan avait alors 21 ans et avait remporté sa première sélection en équipe nationale senior plus tôt cette année-là. Elle n’était pas la leader, l’activiste ou la mère qu’elle est maintenant – c’était la débutante qui se battait pour le temps de jeu contre des joueurs plus âgés et vétérans. Lors de son premier match, Morgan, alors la plus jeune joueuse de l’équipe, est sortie du banc et a marqué le but gagnant dans le temps d’arrêt.

Son père était là pour en être témoin – parce que, bien sûr, il l’était.

Mike Morgan ne manque jamais les jeux de sa fille ou les grands moments qu’elle y crée. Depuis qu’Alex a 14 ans, Mike estime qu’il a assisté à chaque match. Pendant ses années universitaires à Cal, il s’envolait pour la Bay Area – à environ une heure et 20 minutes de vol de son domicile à l’extérieur de Los Angeles – pour un match du vendredi soir, rentrait chez lui ce soir-là, puis recommençait dimanche.

« Il a accumulé une quantité incroyable de Southwest [Airlines] milles au cours de ces quatre années », dit Alex.

Peu importe le lieu, si l’USWNT joue, Mike Morgan est un bon pari pour être dans les gradins. (Photo de Molly Darlington – AMA/Getty Images)

Le voyage de Mike comprend également, mais sans s’y limiter, des voyages pour voir Alex et l’équipe nationale jouer en Chine, au Japon et en France, pour les Coupes du monde, les Jeux olympiques, les matchs de la CONCACAF, les Coupes SheBelieves, les matchs de la NWSL, etc. En janvier, il était le seul parent de l’USWNT à assister aux matchs amicaux en Nouvelle-Zélande. Et c’est un homme qui n’a pas possédé de passeport jusqu’à l’âge de 60 ans, ce qu’il a jugé nécessaire lorsqu’Alex a fait son entrée dans l’équipe nationale il y a plus de 13 ans.

Cet été, il retournera en Nouvelle-Zélande et en Australie pour être le fan n ° 1 de l’USWNT alors qu’Alex joue dans sa quatrième Coupe du monde. Le tournoi commence le 20 juillet et la finale est prévue pour le 20 août.

« Ouais, » dit Mike, essayant presque d’ignorer à quel point son record de fréquentation est impressionnant, « J’ai été dans quelques endroits. »

Sa présence aux matchs est devenue une blague pour l’équipe. Les joueurs américains savent qu’il va toujours se montrer, peu importe où ils jouent dans le monde.

« Il est littéralement à tout », a déclaré Rapinoe après avoir crié son nom et lui avoir fait signe de la main dans le hall d’un hôtel de l’équipe. « C’est tellement cool, cependant. Il est cool, il est discret. Il est juste devenu un personnage dans toute notre histoire. »

Ajoute l’ancienne star de l’USWNT Abby Wambach, qui a été l’un des premiers mentors d’Alex : « Il y avait juste ce beau confort à l’époque où nous jouions au Portugal à la Coupe de l’Algarve et il n’y a personne là-bas. Peut-être comme trois personnes dans les tribunes pour certains jeux. Et l’un d’eux est le père d’Alex.

« Et vous pourriez penser: » Wow, c’est fou. Comment a-t-il le temps et comment se rend-il dans ces endroits? Il se montrait toujours, et je pense que si j’ai les ressources et la capacité de le faire pour mes enfants, c’est le genre de parent que j’aimerais être. »

Mike, un ancien entrepreneur de 74 ans, possédait sa propre entreprise, ce qui lui donnait la possibilité de voyager. Il a pris sa retraite il y a environ cinq ans et a choisi de passer son temps non seulement à regarder sa fille, mais à suivre le football « du lever au coucher du soleil », explique Alex, qui a également noté que son père « n’a jamais été fan de football » avant qu’elle ne commence à jouer.

Maintenant, il est ce que Wambach appelle « le fan numéro un à coup sûr ». Il encourage Alex, bien sûr, mais « il n’y a personne qui viendrait aux célébrations d’après-match qui serait plus heureux pour l’équipe », a déclaré Wambach. « Il a centré toute sa vie autour de ça. Et je pense juste que c’est si spécial. »

Mike voyage généralement seul ou avec son partenaire et aime être utile pendant qu’Alex est occupé. Lorsqu’il s’est rendu en Nouvelle-Zélande plus tôt cette année, il a fait du « pré-travail » en recherchant Auckland et Wellington, où l’USWNT jouera des matches de phase de groupes lors de la Coupe du monde de cet été.

Cela signifiait probablement trouver quelques bons cafés, car le duo père-fille prend toujours le temps de prendre un café lors de voyages en voiture, qu’ils soient nationaux ou internationaux. (Mike commande généralement un café au lait ordinaire, mais Alex le change. En ce moment, elle est sur un plat blanc avec un coup de pied au lait d’amande ou d’avoine.)

Les deux jouaient également au gin dans la chambre d’hôtel de Mike quand Alex était un jeune joueur, mais avec la quantité de responsabilités qu’elle a ces jours-ci, il n’y a pas beaucoup de temps pour les cartes.

« Je pense que je lui dois probablement encore de l’argent », dit Mike en souriant. « Nous n’avons pas joué depuis quelques années maintenant qu’elle est porte-parole. J’ai de la chance de l’avoir pour un café. »

Papa aime aussi organiser la garde-robe de la famille Morgan pour les grands tournois. Alex a généralement entre 30 et 40 amis et membres de sa famille qui la soutiennent lors des Coupes du monde et des Jeux olympiques, et Mike fabrique des t-shirts pour tout le monde. Chaque tournoi obtient un nouveau design.

La famille Morgan porte généralement des t-shirts uniques, tous coordonnés par Mike. (Avec l’aimable autorisation de la famille Morgan)

« Ils sont presque si horriblement laids qu’ils sont drôles et cool », dit Alex. « Ce ne sont que d’énormes logos et des écussons américains massifs et mon nom et mon numéro aux couleurs de l’arc-en-ciel. Il est très fier de fabriquer ces chemises et de s’assurer que tous les membres de notre famille en ont une et les portent à chaque match. Il se démarque définitivement. «

Sans ces chemises, Mike ne se démarquerait probablement pas vraiment lors d’un match. Au début, il prenait toujours des photos de l’équipe quand ils sortaient sur le terrain, « mais ça devait être trop mouvementé donc je ne fais même plus ça. » Il rend visite aux parents des autres joueurs mais une fois que le jeu commence, il est plutôt calme.

« Les gens n’aiment pas s’asseoir autour de moi parce que je suis un peu intensifié sur le jeu », dit Mike. « Et probablement plus que tout, je prie juste pour qu’il n’y ait pas de blessures. Je sais qu’elle s’occupera de tout le reste. »

Et il ne fait certainement pas partie de ces parents qui donnent à leur enfant un discours d’encouragement ou des critiques constructives après les matchs. « Il est passé des pointeurs », dit Alex. « Il ne va pas être comme, ‘Je pense que tu aurais dû tirer là-bas. »

Du haut de sa tête, Mike ne savait pas exactement à combien de matchs il a participé – Alex a plus de 200 sélections avec l’USWNT – mais c’est facilement des centaines. Il prévoit d’en ajouter au moins sept autres cet été, aboutissant à ce que l’USWNT espère être un troisième titre record de Coupe du monde d’affilée et un cinquième au total.

« Mon père a toujours été mon plus grand supporter », dit Alex. « Et je pense que le simple fait de savoir que je pourrais toujours regarder dans les gradins et le voir – maintenant c’est un peu plus difficile avec 20, 40 ou 60 000 fans, ce qui est génial. Mais juste savoir que j’ai quelqu’un dans mon équipe dans les gradins qui s’enracine pour moi la personne plutôt que pour moi l’athlète, cela signifie beaucoup. »

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

