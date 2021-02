Le père d’Abigail Breslin, Michael, meurt du COVID-19

Abigail Breslin pleure la mort de son père, Michael Breslin, décédé des complications du COVID-19 à 78 ans le vendredi 26 février.

Le jeune de 24 ans Zombieland et Scream Queens l’actrice a annoncé son décès Instagram avec un hommage déchirant. Dans son message, elle a inclus des photos de retour d’elle et de son père, dont une avec Nicole Kidman aux Oscars 2007, où Abigail a été nominée pour son rôle dans Little Miss Sunshine.

« Mon papa … » le Little Miss Sunshine star a écrit. « Oh wow. Difficile d’écrire ça. Plus difficile que je ne le pensais. Je suis sous le choc et la dévastation. À 18h32 HNE, mon papa doux, parfait, incroyable, héroïque et merveilleux est décédé après ma famille et j’ai dit au revoir. C’est le COVID-19 qui a trop court la vie de mon gentil papa. «

Elle a poursuivi: «J’apprécie plus que vous ne le pensez, l’amour et le soutien que ma famille et moi avons reçus. Je veux surtout me souvenir de mon père pour qui il était. Mon père était hilarant, bruyant, tenace, rebelle, intelligent, doux, être humain incroyable. » En plus de Little Miss Sunshine star, Michael laisse également dans le deuil sa femme et la mère de l’actrice, Kim Walsh Breslin, et les frères aînés de la star, Ryan Breslin et Spencer Breslin.

« Il aimait la vie. Il aimait sa famille », a écrit Abigail. « Il adorait les choses simples … Il adorait une tasse de café (noir, chauffé pendant 66 secondes). Il ADORE un bon Knish (mais UNIQUEMENT en hiver). Il adorait faire des barbecues (et pendant que nous aimions la moutarde brune il ne voulait que le jaune de French). «