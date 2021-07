Le père «contrôleur» qui a tenu un couteau sous la gorge de sa femme et des téléphones déconnectés pendant «un règne de terreur de 20 ans» est emprisonné

Un père CONTRLANT qui a mis un couteau sous la gorge de sa femme et déconnecté les téléphones de la famille a été emprisonné.

Daryl Cooper, 61 ans, a été violent envers sa femme et sa fille pendant « un règne de terreur de 20 ans, a appris Teeside Crown Court.

Daryl Cooper, 61 ans, a été condamné à trois ans de prison Crédit : document de police

Pire encore, entre le 1er et le 31 janvier 2008, il a violemment agressé sa femme, la laissant avec une mâchoire fracturée.

Cooper, qui était fortement ivre, l’a frappée contre une porte – lui faisant perdre connaissance, rapporte Teeside Live.

Joanne Kidd, chargée des poursuites, a déclaré: « Quand elle a repris conscience, elle s’est réveillée pour le trouver en train de la maltraiter verbalement.

« Il a dû y avoir un moment où il l’a portée alors qu’elle se réveillait sur le canapé. »

Le procureur a expliqué au tribunal comment, lorsqu’elle est revenue, elle a découvert que la ligne fixe avait été déconnectée et que son téléphone portable n’était pas visible.

La femme a appris plus tard, lors d’une visite chez le dentiste, qu’elle avait subi une fracture de la mâchoire.

DES DÉCENNIES D’ABUS

Mme Kidd a expliqué au jury qu’à une autre occasion, il avait tenu un couteau contre sa gorge pendant que leur fille était assise dans les escaliers.

Elle a déclaré: « (La victime) craignait que (sa fille) soit sur le point de voir l’accusé couper la gorge de sa mère. »

Pendant ce temps, Cooper a également abusé de sa jeune fille adolescente pour des abus similaires.

Le tribunal a appris que cette fille avait affirmé qu’elle avait été frappée au visage avec un iPad, alors qu’elle avait environ 13 ou 14 ans.

Elle s’est à plusieurs reprises enfermée dans la salle de bain de leur maison pour l’éviter.

Dans un cas, elle s’est enfuie de chez elle – mais a été localisée par la police et placée en soins pendant sept mois.

Le procureur a décrit les abus de Cooper comme un « règne de terreur de 20 ans ».

« MÉCHANT, MANIPULANT, NARCISSISTE »

Dans une déclaration de la victime, lue au tribunal par Mme Kidd, son ancienne partenaire a déclaré qu’elle « ne se réconciliera jamais » avec la culpabilité qu’elle ressent d’avoir laissé sa fille à sa charge.

Elle a déclaré: « Il m’a frappée avec elle dans mes bras, elle avait cinq mois, et c’était ma première erreur de ne pas mettre fin à la relation à ce moment-là.

« À de nombreuses reprises, j’ai été retenu par la gorge lorsqu’il a perdu son sang-froid, me laissant incapable de respirer et me laissant vulnérable.

« Je sais maintenant qu’il était bien pire avec (sa fille) quand je n’étais pas avec elle. Je le vois – le méchant, manipulateur, narcissique qu’il est.

« Il ne se soucie de personne en dehors de lui-même et n’aura aucun réel remords pour tout ce qu’il a fait dans notre relation de relations précédentes, car il n’assume pas la responsabilité de ses actes. »

Cooper a plaidé coupable hier à deux chefs d’accusation de comportement contrôlant et coercitif, de voies de fait causant des lésions corporelles et de cruauté envers les enfants.

Le juge a déclaré que la vie des deux personnes serait « de façon permanente endommagée » par l’inconduite de l’accusé.

Il a déclaré: « Il faut espérer, bien sûr, qu’ils puissent récupérer et avancer autant que possible. »

Le juge Stead l’a condamné à trois ans de prison et lui a remis une injonction de 10 ans contre les deux victimes.