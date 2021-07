Le père brisé d’un bébé poignardé à mort se précipite au chevet de sa fille alors qu’elle se bat pour sa vie à l’hôpital de Belfast

LE père au cœur brisé d’un petit garçon poignardé à mort s’est précipité au chevet de sa fille alors qu’elle se bat pour la vie à l’hôpital.

L’homme qui travaillait loin de chez lui lorsqu’il a appris la nouvelle bouleversante que son plus jeune enfant, âgé de sept semaines à peine, avait été tué à Belfast.

Policiers et équipes médico-légales à la maison où le bébé a été tué Crédit : Pacemaker

La scène de Brompton Park dans l’Ardoyne Crédit : Pacemaker

Ours en peluche sur les lieux à Belfast Crédit : Pacemaker

La sœur du garçon, âgée de deux ans, a été grièvement blessée à l’arme blanche et est restée en soins intensifs pendant la nuit.

Le bambin n’est né que le 30 mai de cette année et un parent en deuil a déclaré: « La famille a le cœur brisé. »

Une femme de 29 ans a été arrêtée pour suspicion de meurtre et tentative de meurtre.

Les voisins ont composé le 999 après avoir entendu des cris à l’intérieur de la maison à 20h15 mardi.

Des policiers et des ambulanciers se sont précipités sur les lieux à Brompton Park dans la région d’Ardoyne, au nord de Belfast.

SCÈNE TRAGIQUE

Tragiquement, le petit garçon est décédé sur les lieux alors que les médecins tentaient de le sauver.

Une femme, originaire de Roumanie, a été arrêtée à l’intérieur de la maison et emmenée menottée.

Une jeune fille en pyjama a été vue en train d’être portée hors de la propriété par un policier peu de temps après.

Des voisins ont déclaré que le père des enfants, originaire de la région ouest de Belfast, se trouvait en Angleterre au moment de l’attaque.

Il a été informé peu de temps après et est rentré à Belfast depuis Liverpool cet après-midi.

Un certain nombre d’habitants et de proches inquiets s’étaient rassemblés sur les lieux alors que la police effectuait son travail la nuit dernière.

Une femme est entendue crier « oh mon dieu » alors que les victimes ont été emmenées.

SOUTIEN FAMILIAL

Un parent s’est adressé aux médias sociaux pour dire : « Allumons Facebook pour notre bel ange qui a perdu la vie et pour notre belle cousine qui se bat pour sa vie en soins intensifs.

Elle a ensuite exhorté les gens à ne pas spéculer sur ce qui s’est passé pour laisser «tout notre cercle familial pleurer».

L’inspecteur-détective en chef Millar de l’équipe d’enquête majeure du PSNI a déclaré que la police avait « découvert le bébé blessé et un autre enfant blessé dans la maison ».

«Malgré les efforts des services d’urgence, le bébé a malheureusement été déclaré mort sur les lieux.

« L’autre jeune enfant a été transporté à l’hôpital et reste en soins intensifs.

« Une femme de 29 ans qui se trouvait également dans la maison a été arrêtée pour suspicion de meurtre et tentative de meurtre et est toujours en détention.

« Nos pensées vont à la famille du bébé, qui est soutenue par les agents de liaison avec les familles.

« Bien que notre enquête en soit à un stade précoce, je peux confirmer qu’à ce stade, nous ne recherchons personne d’autre par rapport à cette mort tragique.

« Je tiens à remercier la communauté locale pour le soutien qu’elle m’a apporté et j’appelle toute personne disposant d’informations pouvant aider notre enquête à nous contacter. »

Le député de North Belfast, John Finucane, a déclaré qu’il y avait un « engourdissement » dans la communauté locale après ce qui s’est passé.

« La communauté d’Ardoyne et au-delà est choquée et navrée car la police a maintenant confirmé le meurtre d’un jeune enfant et d’un autre dans un état critique.

« Les pensées de toute notre communauté vont à la famille impliquée.

« C’est une communauté très unie, les maisons sont très proches les unes des autres, les voisins sont très proches les uns des autres

« Je pense que, alors que la zone essayait de comprendre ce qui se passait devant eux, je pense qu’un choc et un certain sentiment d’engourdissement ont frappé tout le monde. »