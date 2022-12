Le père au cœur brisé d’Elle Edwards rend hommage à sa fille alors que les flics recherchent une Mercedes noire et des armes

La famille d’ELLE Edwards a déclaré qu’elle “la manquerait pour toujours” lors d’une conférence de presse après sa mort tragique lors d’une fusillade dans un pub la veille de Noël.

Une déclaration de son père, Tim, a déclaré qu’il n’y avait “personne d’aussi belle” qu’Elle et que la vie ne sera “plus jamais la même” sans elle.

Elle a reçu une balle dans la tête alors qu’elle était assise à l’extérieur du Lighthouse Pub Crédit : PA

Dans une déclaration, son père, Tim, a déclaré que la famille ne serait “plus jamais la même” après sa mort Crédit: Sky News

Tim s’est assis courageusement pendant la conférence de presse, retenant ses larmes pendant la lecture de la déclaration Crédit : PA

La déclaration, lue par la surintendante détective Sue Coombs lors d’une conférence de presse aujourd’hui, a déclaré: “Il n’y avait personne d’aussi belle que notre Elle May, son apparence, son rire et la façon dont elle éclairait une pièce dès qu’elle entrait. .

“Elle avait cette façon d’elle que dès que vous l’avez rencontrée, vous êtes instantanément tombé amoureux d’elle.

“Son rire était contagieux, tous ceux qui l’entouraient passaient un bon moment, elle aimait sa vie et avait tellement de projets incroyables pour l’avenir.”

Il a poursuivi: “Noël et notre famille ne seront plus jamais les mêmes sans elle. Elle était le ciment qui maintenait cette grande famille ensemble.

“Nous l’aimerons et elle nous manquera pour toujours. Notre Elle May, la plus belle et la plus brillante des étoiles, pour toujours et à jamais.”

La déclaration s’est terminée par un hommage personnel de son père, disant: “Ma belle Elle Marlene est l’amour de ma vie et elle est mon monde, ma meilleure amie.

“Elle brillera toujours et sera belle et lumineuse, mon Elle n’est jamais partie.”

DS Coombs a également confirmé que la police de Merseyside demandait des informations sur une Mercedes sombre vue dans le parking du pub peu avant la fusillade mortelle.

La recherche de l’arme utilisée dans le crime d’horreur est également en cours.

DS Coombs a supplié les membres du public de fournir toute information.

Elle a dit: “S’il vous plaît, dites-nous ce que vous savez et aidez-nous à obtenir justice pour la famille d’Elle.

“Nous nous engageons à retrouver les personnes responsables de la mort d’Elle et à les mettre derrière les barreaux.

“Ces gens ne méritent pas de marcher dans nos rues. Ils ne méritent pas d’être protégés.

“Le silence n’est jamais une option, nous avons besoin que les gens prennent position contre les criminels, nous avons besoin que vous nous parliez pour que nous puissions agir.”

Toute personne ayant des informations est invitée à contacter la police.

Ceux qui souhaitent signaler anonymement peuvent contacter l’organisation caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.

Elle, 26 ans, a été abattue et tuée à Wallasey, Merseyside, la veille de Noël alors qu’elle était assise dans le jardin du pub.

Trois personnes ont été arrêtées en lien avec le crime d’horreur commis avec une arme à feu.

Un homme de 31 ans est le dernier suspect à être arrêté et reste en garde à vue tandis que des agents ont libéré sous caution une femme de 19 ans et qu’un homme de 30 ans a été rappelé en prison.

Être rappelé signifie que l’homme a été renvoyé en prison pour avoir enfreint les conditions de son permis après avoir été libéré pour une infraction antérieure.

Comme il reste anonyme, on ne sait pas pourquoi il a été emprisonné auparavant.

On pense qu’Elle a été innocemment prise dans une querelle entre gangs rivaux lorsqu’elle a reçu une balle dans la tête vers 23h50 alors qu’elle était assise dans le coin salon extérieur du pub.

On pense que le tireur avait été informé qu’un homme avec qui il avait eu une crise quelques jours plus tôt faisait partie des buveurs.

Alors que la zone était parsemée de balles, Elle a été tragiquement tuée.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital avec quatre hommes mais n’a malheureusement pas pu être sauvée.

Trois des hommes ont depuis été libérés, tandis que le quatrième est dans un état ne mettant pas sa vie en danger.

Les parents désemparés d’Elle ont rendu hommage à leur “belle” fille dans un message déchirant laissé sur les lieux.

Il disait: “A ma belle Elle. Tu es la lumière de ma vie, tu ne partiras jamais, maman, papa xxxxxx.”

La famille avait déclaré qu’elle était “dévastée et inconsolable”.

La police de Merseyside a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’Elle était la cible visée par la fusillade.

Le chef de police adjoint Ian Critchley a déclaré: “Nous continuons à soutenir la famille d’Elle Edwards et nos pensées restent avec eux et ses amis en cette période incroyablement difficile.

“Les armes à feu n’ont pas leur place dans nos communautés. Nous avons vu ici la dévastation qu’elles peuvent causer et la perte insensée d’un être cher pour une famille par les actes les plus lâches.

“Je veux que nos communautés soient rassurées que nous serons implacables pour trouver ceux qui choisissent de les utiliser et de stocker les armes et de les traduire en justice.”

DCC Critchley a ensuite ajouté un avertissement sévère sur Twitter aux responsables, disant simplement : “Nous vous attraperons”.

Les parents au cœur brisé d’Elle lui ont rendu hommage le lendemain de Noël Crédit : LNP