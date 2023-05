Le père adoptif de « l’escroc adulte Natalia Grace qui s’est fait passer pour une fille de 6 ans », brise le silence sur sa « menace de tuer ses fils »

LE père adoptif d’un escroc présumé qui prétendait être une fillette de six ans s’est exprimé après avoir affirmé qu’elle avait menacé de tuer ses fils.

Une famille de Layfette, dans l’Indiana, a adopté Natalia Grace, qui vient d’Ukraine en supposant qu’elle était une fille de six ans en avril 2010.

Mais plus tard, Michael Barnett et sa femme, Kristine, en sont venus à croire que Natalia était apparemment une naine adulte qui aurait tenté de nuire à leur famille.

Les Barnetts ont dû déraciner leur famille et laisser Natalia après avoir mis à jour son certificat de naissance.

Michael et sa femme, Kristine, ont demandé de changer l’année de naissance de Natalia de 14 ans, ce qu’un juge a accepté en 2012.

Cela signifiait que la prétendue naine était dans la vingtaine, au lieu d’une fille de neuf ans.

Le couple a ensuite loué un appartement pour Natalia et s’est enfui au Canada avec leurs trois fils biologiques.

Natalia est une « sociopathe adulte se faisant passer pour une enfant », a déclaré Michael.

Dans la bande-annonce, Michael a crié : « nous avons tous été maltraités ».

Après avoir adopté Natalia, elle serait rapidement devenue violente et ils soupçonnaient qu’elle était en fait une adulte se faisant passer pour une enfant.

Michael a affirmé dans un teaser pour le documentaire qu’elle aurait « menacé de poignarder mes fils, de traîner leurs corps dehors et de les enterrer sous le pont ».

« Elle a essayé d’empoisonner et de tuer ma femme », a affirmé Michael à propos de Natalia.

« Une nuit, j’ai ouvert les yeux et Natalia est debout au pied du lit avec un couteau à la main », a déclaré Michael dans la bande-annonce.

Leur fils Jake a déclaré dans le documentaire: « Je ne me sentais définitivement pas en sécurité avec Natalia. »

Michael a affirmé que les médecins leur avaient parlé de Natalia : « Cette personne est une sociopathe. Cette personne est un escroc. Vous êtes tous en danger », a-t-il déclaré à Good Morning America en 2019.

PARENTS ACCUSÉS

Après avoir quitté Natalia à Layfette et fui le pays en juillet 2013, Michael et Kristine ont été accusés de négligence envers une personne à charge en septembre 2019 pour l’avoir abandonnée.

Kristine a déclaré au DailyMailTV en 2019 qu’elle et sa famille étaient les véritables victimes des abus présumés de Natalia.

« Elle faisait des déclarations et dessinait des images disant qu’elle voulait tuer des membres de sa famille, les enrouler dans une couverture et les mettre dans le jardin », a déclaré Kristine.

La maman a poursuivi : « Elle se tenait au-dessus des gens au milieu de la nuit. Tu ne pouvais pas dormir. Nous devions cacher tous les objets pointus.

« Je l’ai vue mettre des produits chimiques, de l’eau de javel, du Windex quelque chose comme ça, dans mon café et je lui ai demandé : ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ Elle a dit : « J’essaie de t’empoisonner.

« Les médias me décrivent comme un agresseur d’enfants, mais il n’y a pas d’enfant ici. »

Michael a été déclaré non coupable de ses accusations en octobre 2022 et près de six mois plus tard, l’affaire de Kristine a été classée près de trois semaines avant le procès.

FEMME OU ENFANT ?

« Natalia était une femme. Elle avait des règles. Elle avait des dents d’adulte. Elle n’a jamais poussé d’un pouce, ce qui arriverait même avec un enfant atteint de nanisme », a déclaré Kristine.

La maman a déclaré : « Les médecins ont tous confirmé qu’elle souffrait d’une grave maladie psychologique diagnostiquée uniquement chez les adultes.

« Elle sautait des voitures en mouvement. Elle maculait du sang sur les miroirs. Elle faisait des choses que vous ne pourriez jamais imaginer qu’un petit enfant puisse faire. »

Natalia a nié être une adulte ou avoir causé du tort aux Barnetts dans un épisode de 2019 de Dr. Phil.

Ses nouveaux parents l’ont défendue et ont dit qu’elle était une « véritable fille aimante » et non une « sociopathe adulte se faisant passer pour une enfant ».

Le nouveau documentaire en trois parties sur Investigation Discovery sera présenté en première le 29 mai.