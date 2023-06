Le père a planifié le meurtre de 3 jeunes fils, les a alignés pour leur tirer dessus dans la maison de l’Ohio, selon les procureurs

MONROE TOWNSHIP, Ohio (AP) – Un homme de l’Ohio accusé d’avoir tué par balle ses trois jeunes fils a admis avoir planifié les meurtres et les a alignés avant de les exécuter avec un fusil, ont annoncé vendredi les procureurs.

Chad Doerman, 32 ans, également accusé d’avoir blessé la mère des garçons au domicile familial, a été inculpé de meurtre aggravé, ont annoncé les autorités.

Le procureur en chef du tribunal municipal du comté de Clermont, David Gast, a déclaré lors de la mise en accusation de Doerman vendredi que l’un des garçons avait tenté de fuir dans un champ voisin, mais Doerman avait « chassé » son fils et l’avait ramené chez lui avant de le tuer.

La caution de Doerman a été fixée à 20 millions de dollars. Il était détenu à la prison du comté de Clermont.

Les députés ont répondu à la maison du canton de Monroe peu avant 16h30 jeudi après avoir reçu une paire d’appels au 911, l’un apparemment de la mère qui criait que « ses bébés avaient été abattus » et un autre d’un automobiliste de passage qui a dit qu’une fille était courant dans la rue en disant que son père tuait des gens, a déclaré un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Clermont.

Les députés ont trouvé trois garçons, âgés de 3, 4 et 7 ans, à l’extérieur de la maison avec des blessures par balle et ont tenté de leur sauver la vie, mais les enfants sont morts sur les lieux.

« Ils ont détenu ces enfants en sachant qu’ils ne pouvaient rien faire », a déclaré Gast. « Comment ne voyez-vous pas ce genre d’abomination ? »

Les noms des garçons n’ont pas été libérés.

Le bureau du shérif a déclaré que la mère de 34 ans, qui n’a pas été identifiée, se trouvait à l’extérieur de la maison et avait reçu une balle dans la main. Elle a été transportée à l’hôpital avec des blessures qui ne semblaient pas mettre sa vie en danger.

Doerman a été retrouvé assis sur un perron à la maison et a été placé en garde à vue sans incident. Il a été inculpé de trois chefs de meurtre aggravé vendredi, lorsqu’un procureur a déclaré devant le tribunal que Doerman avait admis avoir aligné les garçons dans la cour et leur avoir tiré dessus.

Les autorités n’ont pas dévoilé le motif de la fusillade.

Des voisins du canton de Monroe, situé à environ 120 kilomètres à l’ouest de Columbus, ont déclaré avoir entendu plusieurs coups de feu dans ce qu’ils ont qualifié de quartier généralement calme et calme.

« J’étais assis dans le garage, et tout d’un coup, j’ai entendu » boum, boum « et cinq autres, et je me suis dit: » Ça fait sept coups « », a déclaré Alexis Spoonamore à WLWT-TV à Cincinnati. « Je tremble. C’était beaucoup. C’était mauvais. »

The Associated Press