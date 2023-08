Le père a ajouté au procès contre un homme accusé d’avoir conduit imprudemment et de s’être écrasé dans la maison de Crystal Lake – Shaw Local

Un homme de Lakewood dont le fils qui a écrasé son véhicule dans une maison de Crystal Lake l’année dernière, blessant gravement un homme de 64 ans à l’intérieur, est maintenant un accusé dans une poursuite civile.

Le juge du comté de McHenry, Kevin Costello, a accueilli la requête déposée jeudi par les avocats d’Angelo Pleotis convertissant Charles Kirkpatrick, père de Connor Kirkpatrick, d’intimé en défendeur.

Connor Kirkpatrick est accusé pénalement et civilement d’avoir conduit imprudemment le 27 juillet 2022 et d’avoir écrasé son véhicule dans la maison de Pleotis. Pleotis a souffert d’un effondrement des poumons, de côtes cassées, d’un traumatisme crânien, de lacérations et de deux fractures/dislocations de la colonne vertébrale qui ont causé une paralysie, a déclaré sa famille.

Les avocats de Pleotis ont déclaré dans la requête qu’il existe une « forte suspicion » que la « prétendue négligence » de Charles Kirkpatrick « était une cause immédiate des » blessures de Pleotis.

Le document continue que Charles Kirkpatrick, qui vit à Lakewood où son fils a récemment été accusé au pénal d’avoir mis le feu, savait que le comportement et la santé mentale de son fils étaient en cause avant l’accident au domicile de Pleotis.

Les avocats de Pleotis demandent des dommages-intérêts supérieurs à 50 000 $ à Connor et à Charles Kirkpatrick, selon le procès intenté dans le comté de McHenry.

Angelo Pleotis, un résident de Crystal Lake, aujourd’hui âgé de 65 ans, a été grièvement blessé lors d’un accident le 27 juillet 2022, au cours duquel une voiture a traversé son garage et pénétré dans la maison elle-même. La famille de Pleotis a déclaré qu’il pourrait être paralysé à vie maintenant. (Fourni par la famille Pleotis)

« Bien qu’une automobile ne soit pas un instrument dangereux en soi, elle peut le devenir si elle est conduite par une personne incompétente, inexpérimentée ou imprudente », selon la requête rédigée par les avocats de Taxman, Pollock, Murray et Bekkerman LLC à Chicago.

La requête affirme que Charles Kirkpatrick, qui possédait la Subaru Impreza 2017 impliquée dans l’accident, est coupable de « mandat par négligence ».

Robert Wilson, qui représente Charles et Connor Kirkpatrick dans l’affaire civile, a déclaré qu’il fallait un « norme assez bas » pour convertir quelqu’un d’intimé en défendeur et « il n’est pas surprenant » que le juge ait accordé la requête.

Il n’est pas rare que les propriétaires de véhicules impliqués dans des accidents soient cités comme défendeurs dans des poursuites. Cependant, être propriétaire est « généralement insuffisant en soi pour imposer une responsabilité », a-t-il déclaré.

« C’est une situation tragique pour toutes les personnes impliquées », a déclaré Wilson lors d’un entretien téléphonique vendredi.

Lorsque le véhicule de Kirkpatrick a percuté la maison, Pleotis prenait une douche.

Il était sur le point de prendre sa retraite et se préparait à accompagner sa fille dans l’allée dans les semaines à venir, a déclaré sa famille.

Mais depuis l’accident, Pleotis, maintenant âgé de 65 ans, est entré et sorti des centres de réadaptation et des hôpitaux et sa famille a essayé de comprendre comment payer toutes les factures médicales, a déclaré son fils Phillip Pleotis.

La maison a été vendue telle quelle, a déclaré son fils. La vente a eu lieu en avril, selon les registres du comté.

UN GoFundMe La page créée au nom de Pleotis par sa famille a recueilli un peu plus de 100 000 $ sur un objectif de 250 000 $.

Charles Kirkpatrick doit répondre ou inscrire un plaidoyer à la plainte modifiée le 11 octobre et une date de statut est fixée au 26 octobre.

Connor Kirkpatrick, qui est détenu dans la prison du comté sans caution, doit comparaître mercredi devant le tribunal pour les accusations criminelles liées à l’accident et à l’incendie criminel au domicile de son père à Lakewood.