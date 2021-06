Le perdant de la Fantasy League mange 9 gaufres, 15 heures

BRANDON, Miss. — Il n’aurait jamais imaginé qu’il finirait à la dernière place de sa ligue de football Fantasy en suggérant sa punition pour avoir perdu.

Mais Lee Sanderlin était là, assis dans le stand orange de Waffle House à Brandon, Mississippi, comptant les heures – et le nombre de gaufres chargées de beurre et de sirop qu’il avait mangées – alors que des milliers de personnes lui tenaient compagnie sur Twitter.

« Aucune partie de moi ne croyait que j’allais entrer en dernier », a déclaré Sanderlin, 25 ans, vendredi matin. Sanderlin est journaliste pour le Clarion Ledger, qui fait partie du réseau USA TODAY.

La peine auto-infligée de Sanderlin pour avoir la pire équipe: passer 24 heures dans une maison de gaufres avec la mise en garde qu’il pourrait gagner une heure avec chaque gaufre qu’il mangeait.

Le journaliste d’investigation est arrivé au Waffle House jeudi à 16 h 07, armé pour la longue journée et la nuit à venir avec des livres, des magazines et des podcasts. Il a commencé fort, en commandant et en mangeant deux gaufres dès le départ.

« Cela signifie deux heures de moins. Il reste environ 21,37 heures. Déjà mon estomac gargouille. Ça va être long. Le personnel ne me croit pas que je serai là aussi longtemps … ils ne le savent pas », a-t-il tweeté.

À 17h39, il avait terminé plus de crêpes moelleuses de la taille d’une assiette recouvertes de beurre et de sirop avec des bosses.

« Quatre gaufres en moins. Je suis ici depuis une heure et demie, ce qui signifie qu’il me reste 18 heures et demie. Je suis déjà dans un immense malaise. S’il vous plaît, quelqu’un, lancez-moi au soleil », a-t-il tweeté.

À 23 heures, Sanderlin était plongé dans sa lutte contre les gaufres, six sous sa ceinture (desserrée). D’autres convives ont offert Gatorade, Tums et Pepto Bismol, et ils ont pris une photo avec lui alors que des milliers de followers sur Twitter ont appuyé sur le bouton « J’aime », retweeté ses plaisanteries et publié des commentaires encourageants.

« Bonjour. Il est l’heure 7. Où nous en sommes : 6 gaufres consommées. Il reste 11 heures. L’intérieur est en ruine, mais deux gentils Mississippiens sont entrés et m’ont donné des Rolaids. Criez ces gens. Votre garçon souffre », a tweeté Sanderlin .

Enfin, le soleil s’est levé et, sans jamais hésiter, Sanderlin avait consommé neuf gaufres impressionnantes en 15 heures et était à la maison en train de récupérer.

Il a offert de sages conseils.

« Je ne recommande absolument à personne de faire cela », a-t-il déclaré, prêt à ne plus jamais manger une autre gaufre.

Gabriela Szymanowska peut être contactée à gszymanowska@gannett.com, sur Twitter à @GabrielaSzyman3.

Nouvelle émission télévisée : Michelle Obama lance « Waffles + Mochi » de Netflix pour encourager des habitudes alimentaires plus saines pour les enfants

Nouvel aliment de quarantaine : Nouvelle alerte de tendance à la cuisson en quarantaine : préparez-vous à creuser dans un bol de céréales à crêpes