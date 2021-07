Le perchiste américain Sam Kendricks sort avec COVID-19

TOKYO – Le perchiste américain et champion du monde en titre Sam Kendricks manquera les Jeux olympiques de Tokyo après avoir été testé positif au COVID-19, ont confirmé jeudi des responsables.

« Conformément aux règles et protocoles locaux, il a été transféré dans un hôtel pour être placé en isolement et est soutenu par le personnel de l’USATF et de l’USOPC », selon le Comité olympique et paralympique américain. dit dans un communiqué.

« Sam est un membre incroyable et accompli de Team USA et sa présence nous manquera. Par respect pour sa vie privée, nous ne pouvons pas fournir plus d’informations pour le moment. »

Le père et entraîneur de longue date de Kendricks, Scott Kendricks, a écrit dans une publication Instagram supprimée depuis que son fils « se sent bien et n’a aucun symptôme ».

La nouvelle du test positif de Kendricks a envoyé toute l’équipe d’athlétisme australienne en lock-out, selon les médias australiens, car un perchiste australien a été considéré comme un contact étroit.

Le Sydney Morning Herald fait partie de ceux qui rapportent que les 63 membres de la délégation australienne d’athlétisme ont reçu l’ordre de s’isoler dans leurs chambres d’hôtel, moins de 24 heures avant le début de la compétition d’athlétisme vendredi au stade olympique de Tokyo.

« Les membres de l’équipe australienne d’athlétisme aux Jeux olympiques de Tokyo s’isolent dans leur chambre par mesure de précaution à la suite de l’annonce d’un résultat positif au COVID avec un membre de l’équipe américaine d’athlétisme », a déclaré le Comité olympique australien dans un communiqué fourni. au Sydney Morning Herald.

« Les membres de l’équipe australienne d’athlétisme subissent actuellement des procédures de test conformément aux protocoles de l’équipe olympique australienne. »

Les porte-parole du Comité olympique australien et d’Athletic Australia n’ont pas immédiatement répondu aux messages d’USA TODAY Sports sollicitant des commentaires.

Il n’est pas clair si des athlètes américains ont été identifiés comme des contacts étroits.

« Nous suivons les directives de l’USOPC et de (Tokyo 2020) sur les prochaines étapes pour assurer la sécurité du reste de notre délégation et offrir notre soutien à Sam », a déclaré l’USATF dans un communiqué.

Kendricks, 28 ans, a remporté le bronze au saut à la perche aux Jeux olympiques de 2016 à Rio et devrait être dans la course pour une autre médaille à Tokyo. Il est le champion du monde en titre de l’épreuve, bien que le Suédois Mondo Duplantis ait depuis battu le record du monde et s’est imposé comme le favori.

Largement connu comme l’un des athlètes les plus grégaires de l’équipe américaine, Kendricks est un incontournable du circuit compétitif depuis ses jours à Ole Miss, où il a remporté deux titres nationaux en plein air de la NCAA en 2013 et 2014. Il est également membre de la réserve de l’armée américaine.

Kendricks devient le dernier athlète de l’équipe américaine à être exclu des Jeux en raison de COVID-19. Le joueur de beach-volley Taylor Crabb a été retiré de la compétition à la suite d’un test positif après son arrivée au Japon, tandis que Kara Eaker – une remplaçante de l’équipe américaine de gymnastique féminine – a également été testée positive pendant son séjour dans le pays. Plusieurs autres athlètes de premier plan, dont la joueuse de tennis Coco Gauff, ne se sont pas rendus à Tokyo après avoir été testés positifs pour COVID-19 avant le départ.

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.