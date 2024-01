Le People Photography Award récompense la diversité de la beauté de l’humanité

Le photographe de rue Billy Dinh a gagné Le photographe indépendantPeople Photography Award. Sa scène de rue prise à Calcutta, en Inde, a attiré l’attention d’un photographe de renom. Michael Yamashita, qui a jugé le concours. Yamashita, qui a travaillé avec National géographique depuis plus de quatre décennies, a trié sur le volet les 10 gagnants et finalistes.

« Ce cadre est composition forte et complexe avec puits–des gens organisés placement centré autour du taxi jaune et parfaitement chronométré capturer un réel rue moment », dit-il à propos de la photo gagnante de Dinh. “L’oeil bouge autour du cadre, prendre en compte le différent couches, les fenêtres, formes, couleurs et expressions. C’est un bonne lecture instantanée mais donne envie d’y consacrer plus de temps. J’aime l’homme couvert de savon et ceux orteils. Il supplie la question et feuilles tu te demandes, que se passe t-il ici?”

Le concours est l’un des 12 prix mensuels décernés par The Independent Photographer. Pour l’organisation, le thème des personnes est une façon d’explorer diverses cultures et de célébrer la beauté aux multiples facettes de l’humanité. Et cet objectif transparaît certainement chez tous les gagnants et finalistes.

Le Bangladesh, le Pakistan, la Corée du Nord et la Mongolie ne sont que quelques-uns des pays représentés sur les photographies gagnantes. Les photographes se sont concentrés sur tout, de l’athlétisme aux rituels sacrés en passant par les pratiques traditionnelles de chasse et de pêche. Et ce faisant, ils aident chacun le public à mieux comprendre le monde.

Découvrez ci-dessous les meilleures images et les finalistes, et si vous êtes partant, essayez-vous à l’un des concours organisés par The Independent Photographer. Le concours de janvier, Black & White, est j’accepte maintenant les inscriptions jusqu’au 31 janvier 2024, le gagnant recevant un prix en espèces de 1 000 $.

Découvrez tous les gagnants et finalistes du People Photography Award de The Independent Photographer.

Les gagnants ont été sélectionnés manuellement par le photographe du National Geographic Michael Yamashita, qui a jugé le concours.

