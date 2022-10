Le Penti-Con 2022 emballe le Penticton Trade and Convention Centre avec la culture pop – Kelowna Capital News

La première convention de Penticton sur toutes les choses de la culture pop est de retour les 22 et 23 octobre.

Le Penti-Con devrait revenir pour sa quatrième année au Penticton Trade and Convention Centre, après une brève interruption pendant la pandémie, et il cherche à être plus grand et meilleur que jamais.

“Samedi, nous avons nos événements costumés et nous avons déjà plus de participants que jamais auparavant”, a déclaré Lily Knelsen, présidente du Penti-Con. “Je pense que les gens ont passé les deux dernières années à créer des choses et ils veulent les montrer.”

Les événements costumés du samedi incluent le retour du concours de cosplay ainsi qu’une mascarade costumée.

En plus des nombreux cosplayers et fans locaux talentueux, cette année, il y aura plusieurs invités spéciaux, dont le cosplayeur primé international AK Wirru, le cosplayeur américain Chibi Raincloud et un spécialiste de l’artisanat en mousse du nord de la Colombie-Britannique.

L’artisan en mousse apporte également un coin photo sur le thème de Mario que les participants à la convention pourront utiliser. Pour encore plus de plaisir sur le thème de Nintendo, une expérience interactive se déroulera tout au long du week-end.

L’un des coordinateurs du spectacle de talents pour la convention a fait en sorte que les “Gym Leaders” se promènent dans la convention avec leurs commutateurs Nintendo, prêts à affronter les personnes qui les défient dans le cadre d’un tournoi.

Cette année, avec le calendrier du Penti-Con, la marche annuelle des zombies se tiendra à la même heure le dimanche 23 octobre à l’extérieur du Penticton Trade and Convention Centre de 11 h à midi.

La Brain Injury Society fournira des sacs de cadeaux et il y aura de nombreux jeux de zombies pour les personnes de tous âges.

“C’est l’une des choses dont les gens sont vraiment excités parce que c’est l’une des choses interactives que vous pouvez faire, et parce que nous sommes si proches d’Halloween, nous impliquons également beaucoup de bonbons dans tout ce que nous faisons, donc il y aura des astuces ou – traiter aussi », a déclaré Knelsen.

Parmi les autres activités interactives à l’intérieur, il y aura une zone Donjons et Dragons, y compris un endroit où les nouveaux arrivants pourront essayer une exploration de donjon ou simplement se renseigner sur le jeu. L’espace est limité.

Il y a trois salles de panel distinctes qui fonctionnent tout le week-end, les invités spéciaux organisant leurs propres panels. Il y aura un jeu-questionnaire sur les jeux vidéo, un atelier d’écriture d’horreur et bien plus encore.

Le Penticton and District Arts Council collabore également avec Penti-Con pour une bataille artistique de la culture pop pour tous les âges. L’inscription est obligatoire et peut se faire en ligne.

En plus de toutes les activités, plus de 50 artistes et vendeurs, locaux et étrangers, rempliront également la salle des vendeurs pendant le week-end.

“Cela va être une année passionnante”, a déclaré Knelsen. “Jusqu’à présent, nous avons pré-vendu plus de billets que jamais et les gens sont super excités. Ils savent que ce n’est pas que de l’anime… c’est de l’horreur, c’est de la science-fiction, c’est de la fantasy, il y a un petit quelque chose pour tout le monde.

Les billets à la porte coûtent 20 $ pour un laissez-passer d’une journée et 12,50 $ pour les enfants et les jeunes de 13 ans et plus.

Les jeux Zombie Walk et zombies sont gratuits et les personnes qui y participent bénéficieront d’une réduction sur le pass journalier.

